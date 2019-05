Terrain de baseball de Tracadie: le cadenas pourrait être bientôt enlevé

Ce ne serait plus qu’une question d’heures avant que les cadenas ne soient retirés de la porte d’entrée du parc de baseball Raoul-Losier de Tracadie. Mais ça, c’est à la condition que la Municipalité régionale de Tracadie accepte l’offre de continuer les négociations de la part du Comité de gestion de la paroisse de Tracadie.

«Dès que la Ville dit oui, on enlève les cadenas. Et je ne vois pas de raisons pour qu’elle dise non», a espéré monseigneur Daniel Jodoin, du Diocèse de Bathurst.

Le prélat a rappelé que les discussions se déroulent entre le comité de gestion de la paroisse et la Ville et que le Diocèse de Bathurst n’en fait pas partie. Cependant, il est au courant des derniers développements visant à régler ce différend qui a fait couler beaucoup d’encre depuis près d’une semaine.

Selon les propos de l’évêque, le comité a déposé une offre à la Ville mercredi matin dans le but de débloquer le conflit et la Ville devait donner sa réponse dans l’après-midi.

Cette offre permettrait aux deux parties de poursuivre les discussions concernant l’utilisation et l’entretien des terrains situés derrière l’église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph (sur lesquels sont construits le stade de baseball et un planchodrome) et l’utilisation du stationnement de l’église par les amateurs de sport.

Joint en fin d’après-midi, le maire Denis Losier ne pouvait confirmer le retrait des cadenas à temps pour le premier match de la saison à domicile des Aigles de Tracadie, prévu jeudi soir. Il a cependant affirmé que l’endroit serait de nouveau accessible vendredi au plus tard.

«On va mettre le chapelet sur la corde à linge. Au moins, les négociations vont se poursuivre entre adultes et les enfants n’auront plus à payer la note», a-t-il déclaré.

Entre-temps, les joueurs des Aigles ont pu aller chercher leurs équipements au stade, au cas où ils seraient forcés de disputer ce premier match sur un autre terrain.

Mgr Jodoin a défendu le geste du comité de gestion de barrer l’accès au terrain de baseball, vendredi. Il a indiqué que le comité n’avait pas eu d’autre choix d’agir de la sorte afin que les choses bougent dans les pourparlers avec la MRT.

«Pendant plusieurs années, le comité a prêté ce terrain à la Ville et le stationnement de l’église. En retour, la Ville assurait les services de déneigement de nos deux églises l’hiver. Cela n’a pas coûté des milliers de dollars à la municipalité, comme le prétend le maire. On parle du coût de quelques litres de carburant diesel, c’est tout. C’était une entente de courtoisie, comme il en existe dans bien d’autres paroisses», a poursuivi Mgr Jodoin.

Le comité de gestion désire poursuivre cette entente, alors que la MRT se propose d’acheter le terrain.