Le recyclage à domicile, le fait saillant de l’année de la CSR-Restigouche

C’est de loin l’instauration du programme de recyclage à domicile qui aura été le projet le plus marquant de la dernière année de la Commission de services régionaux du Restigouche.

C’est ce qui ressort de l’assemblée générale annuelle de la CSR-Restigouche qui s’est déroulée jeudi soir à Eel River Dundee.

«On a lancé le programme à l’automne, mais ce fut toute une logistique sur laquelle on a travaillé durant toute l’année. Il a fallu procéder à l’achat des bacs (8000), agrandir notre station de transfert. On a même étudié la possibilité de déménager nos opérations à Dalhousie. Ce fut beaucoup de choses à gérer», avoue le président de la CSR-Restigouche et maire d’Eel River Dundee, Denis Savoie.

En 2018, la récolte des matières recyclables à domicile ne s’est effectuée que sur 12 semaines, le programme n’ayant été instauré qu’à la mi-octobre. Selon les chiffres fournis par le département des déchets solides, les Restigouchois ont recyclé un total de 203,46 tonnes de déchets durant cette période. Ce chiffre se situe très près des 240,43 tonnes de matières recyclées total récoltées lors des 40 premières semaines de l’année par l’entremise du programme volontaire (bacs communautaires). Cette statistique fait dire à M. Savoie que le programme a été rapidement adopté par la communauté.

«Je dois avouer que je suis agréablement surpris, et ce, malgré le fait que nous n’avons pas eu un bel hiver. Car il faut dire qu’on a introduit le programme tard dans l’année, et que ce fut peut-être plus difficile pour l’adaptation. Mais si certaines personnes avaient des craintes, elles ont rapidement vu que ce n’était pas la fin du monde, que ce n’est qu’une question d’habitude. Pour moi, ce programme est un succès», dit M. Savoie.

Toutes les municipalités et DSL du territoire sous le giron de la CSR-Restigouche ont lancé le programme en 2018, à l’exception de la ville de Campbellton et de la Première nation d’Eel River Bar. Ces dernières devraient toutefois emboîter le pas cette année.

Outre le recyclage, ce dernier souligne que la signature de l’entente mutuelle en cas de désastre fut une autre belle réalisation de la CSR-Restigouche, une preuve indéniable de l’esprit de coopération qui règne autour de la table.

«C’est un dossier qui passe un peu sous le radar. On en parle peu parce que, heureusement, nous n’avons pas eu de désastres récemment, mais on est très fier d’avoir pu parapher cette entente qui pourrait être très utile à l’avenir», ajoute M. Savoie.

Il tient également à souligner les nombreuses prises de position et intervention de la commission dans différents dossiers, notamment dans le domaine hospitalier.

Au chapitre des finances, la CSR-Restigouche s’en tire plutôt bien avec des surplus de 7820$ dans son fonds de fonctionnement, de 17 664$ du côté de l’urbanisme et de 77 418$ au niveau des déchets solides.

Pour ce qui est de l’urbanisme, le rapport déposé à la commission fait état d’un total de 34 nouvelles constructions résidentielles sur le territoire (11 à l’intérieur des DSL, 23 dans les municipalités). Ce nombre est inférieur aux deux années précédentes (43 en 2016 et 37 en 2017). En 2018, 518 permis de construction ont été délivrés pour une valeur de 37 848 484$. Le nombre de permis émis est en baisse continue depuis 2014.

À noter que les membres ont donné un second mandat consécutif à leur président en plus de prolonger celui du vice-président, Barry Firlotte.