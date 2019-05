63 millions $ pour des logements abordables au N.-B.

Fredericton et Ottawa dépenseront 63 millions $ au cours des trois prochaines années pour construire, mais surtout rénover, des milliers de logements abordables.

Ce premier plan d’action triennal fait partie de l’entente fédérale-provinciale de 10 ans et de 300 millions $ sur le logement abordable.

Les gouvernements dépenseront chacun 9,9 millions $ cette année, 10 millions $ l’an prochain et 11,6 millions $ en 2021-2022.

Un somme de 26 millions$ servira à la réparation et à la rénovation de plus de 5100 logements locatifs abordables. La province a notamment l’obligation de rénover au moins 20% de ses propres logements locatifs abordables.

Cent-cinquante-et-un nouveaux logements locatifs abordables seront aussi construits au cours des trois prochaines années dans les secteurs privé, public et sans but lucratif au coût de 6,8 millions $.

Vingt millions de dollars supplémentaires serviront à aider les propriétaires à faible revenu à rénover leur logement.

La ministre provinciale du Développement social, Dorothy Shephard, a présenté le plan d’action vendredi.

«Ce plan d’action aidera les gens du Nouveau-Brunswick à avoir accès, en temps opportun, à un logement abordable qui répond à leurs besoins», a-t-il dit dans un communiqué de presse.

«Il s’agit de la première étape en vue de l’établissement d’une feuille de route qui permettra d’offrir des logements plus abordables et plus sécuritaires pour les familles et les personnes du Nouveau-Brunswick», a ajouté la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

Grâce à ces investissements, les gouvernements espèrent créer des «communautés à revenu mixte» avec des logements abordables dans des quartiers inclusifs et diversifiés.

Le quart des dépenses devront servir à promouvoir l’inclusion des femmes et des filles. Ces logements seront notamment attribués aux mères monoparentales et aux victimes de violence conjugale.

Quinze pour cent des logements neufs ou rénovés devront être accessibles en plus de tous ceux destinés aux aînés.

La consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des nouvelles constructions devront être d’au moins 25% inférieures aux exigences du Code national du bâtiment.

Certains projets de construction et de rénovation pourraient commencer dès cette année.

Au total, les autorités espèrent construire 1200 nouveaux logements abordables d’ici dix ans.