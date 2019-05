Richibucto: encore des problèmes d’odeur chez Omera Shells

Les élèves de l’école de Richibucto ont été forcés à passer des récréations à l’intérieur et des utilisateurs du nouvel aréna de 10 millions $ se rendent dans le secteur à reculons: l’usine de fruits de mer Omera Shells complique à nouveau la vie de ses voisins. Les gérants de l’usine affirment pourtant qu’à l’exception d’un cas isolé la fin de semaine dernière, «les choses marchent bien».

Les gérants d’Omera Shells se sont retrouvés dans le pétrin, ce week-end, quand le tapis roulant qui transporte les coquilles de homard dans leur usine est tombé en panne. En peu de temps, l’état des coquilles s’est dégradé et des odeurs se sont échappées dans le quartier.

Dès qu’elle a reconnu le problème, l’équipe d’Omera Shells a travaillé d’arrache-pied pour le régler, selon le porte-parole Fernand Gaudet.

«C’était un manque de machinerie qui a fait vieillir les coquilles. J’avoue que samedi et dimanche dernier il y a eu une panne à l’usine. Mais à part ça, les choses marchent bien. On produit de grandes quantités et on produit la nuit afin d’accommoder tout le monde – y compris l’école.»

Ce n’est toutefois pas tout le monde qui est d’accord avec M. Gaudet. Dans la communauté, plusieurs affirment avoir senti des odeurs à d’autres moments que samedi et dimanche.

Un conducteur d’autobus de l’école Soleil-Levant, Jason Guimond, a affirmé sur sa page Facebook qu’en allant chercher les élèves de la maternelle à la huitième année, jeudi, il y avait une odeur de «homards ou de coques pourris».

«Tous les élèves se bouchaient le nez avec leurs mains ou avec leur manteau à force que ça sentait.»

Quand l’Acadie Nouvelle a décrit cette situation à M. Gaudet, il a défendu son usine en expliquant que les odeurs sont peut-être celles des camions qui transportent les coquilles de homard dans le secteur. Il ajoute que des inspecteurs du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se rendent près de son usine presque chaque jour, mais ne signalent aucun problème.

Ghislaine Arsenault, porte-parole du District scolaire francophone Sud, confirme que les élèves ont dû passer des récréations à l’intérieur cette semaine. De plus, les élèves et les enseignants pouvaient sentir des odeurs nauséabondes à l’intérieur de l’école vendredi matin.

Pour Roger Doiron, maire de Richibucto, assez, c’est assez.

«On se pose sérieusement la question à savoir jusqu’où Omera Shells respecte ses engagements. Ça fait deux ans qu’ils nous font des promesses. Ils devaient installer une cheminée, et ce n’est pas encore fait. Ils devaient faire X, Y et Z, on ne sait pas si c’est encore faire. L’odeur qui se dégage est complètement inacceptable.»

«Il y a une limite à être patient. On a donné la chance au coureur. On souhaite que les opérations cessent jusqu’à ce que tous les engagements soient respectés pour assurer une qualité de vie aux citoyens de Richibucto.»

Selon Fernand Gaudet, la cheminée en question a été livrée à l’usine de Richibucto, mais elle ne peut pas être installée avant d’obtenir l’approbation d’un inspecteur du gouvernement. Il prévoit que l’installation aura lieu en juillet.

Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, a publié un message sur sa page Facebook dans lequel il encourage les citoyens de Richibucto à rapporter les cas d’odeurs nauséabondes dans la ville.

Une porte-parole du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Erika Jutras, confirme que le ministère a reçu des plaintes au sujet d’Omera Shells. Elle affirme que l’usine a un permis d’exploitation valide, puis que «le ministère mène une enquête pour s’assurer que l’installation fonctionne conformément à son agrément».

Omera Shells en bref

Omera Shells a ouvert ses portes en 2017 après avoir reçu une subvention conditionnelle à la création d’emplois de 440 000$ et un prêt à terme de 2,2 millions $ d’Opportunité NB. Au moment de l’annonce de soutien financier, on avançait que 74 emplois seraient créés à Richibucto.

L’investissement a permis de restaurer l’ancienne distillerie Morgan, abandonnée depuis des années. Fernand Gaudet, porte-parole de l’usine, avait affirmé à l’Acadie Nouvelle en août 2018 qu’au moment où son équipe est entrée dans le bâtiment pour le nettoyer, il y avait près de 10 cm d’excréments de pigeons au sol. Il avait estimé que près de 1000 oiseaux habitaient l’édifice abandonné.

Depuis, l’usine a fait face à divers obstacles quand des pièces d’équipement n’ont pas fonctionné comme prévu ou sont tombées en panne.

Incapable de contenir les odeurs émanant de l’usine, elle fait périodiquement l’objet de plaintes, d’enquêtes du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et de critiques dans les médias sociaux.

La situation s’envenime chaque fois que la pression atmosphérique garde les fumées de l’usine près du sol, puis que le vent souffle en direction de l’école Soleil Levant et du Centre Kent-Nord.

Selon M. Gaudet, l’usine emploie une quinzaine de personnes.