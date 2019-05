500 diplômés, 500 histoires uniques

Samedi était une journée riche en émotions pour les quelque 500 finissants et finissantes de l’Université de Moncton, campus de Moncton. Voici les parcours singuliers de quelques jeunes diplômés au regard désormais tourné vers l’avenir.

Au total, l’Université de Moncton a décerné 933 nouveaux diplômes et certificats dans ses trois campus au terme de l’année 2018-2019. En tout, 580 sont des femmes, 352 sont des hommes et une personne n’a pas déclaré son genre.

Jonathan Bédard n’aurait manqué cette cérémonie de collation des grades pour rien au monde. Le jeune homme de 33 ans tient enfin dans ses mains le parchemin portant la désignation Juris Doctor.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme agent de sécurité dans un hôpital québécois, Jonathan a décidé de retourner aux études à l’âge de 27 ans. Le voici aujourd’hui diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Moncton et «adopté par les Maritimes».

«Un jour j’ai discuté avec un médecin de 45 ans, un ancien menuisier qui avait décidé d’apprendre la médecine après 20 ans de carrière, raconte-t-il. Il m’a fait comprendre qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves!»

L’apprenti juriste effectuera bientôt son stage à Grand-Sault et compte exercer par la suite au Nouveau-Brunswick.

«J’ai eu un cheminement un peu plus difficile que la moyenne, souffle-t-il. Je pense que tout le monde peut y arriver, mais il faut faire certains sacrifices et se pousser pour se rendre jusque-là…»

Tombé amoureux du français

Un peu plus loin, Liam Smith ajuste sa toge sous le regard admiratif de ses parents. Il faut dire que le natif de Glace Bay en Nouvelle-Écosse a fait du chemin depuis ces premiers pas à l’Université Sainte-Anne, en 2010.

C’est là où, grâce à deux années d’immersion française puis un baccalauréat en administration des affaires, il a appris la langue de Molière.

«J’ai beaucoup aimé découvrir l’identité acadienne, j’ai tout de suite eu la piqûre», explique-t-il dans un français impeccable.

Liam Smith a lui aussi réussi son passage à la Faculté de droit de l’Université de Moncton.

Son diplôme en poche, il souhaite désormais retrouver sa région natale, le Cap-Breton.

Son objectif: devenir avocat et travailler auprès des Premières Nations.

«J’ai fait beaucoup de recherche sur la santé mentale des jeunes autochtones. J’ai honte de la façon dont le Canada a été fondé et je pense qu’il y a beaucoup à faire pour les aider à bâtir un meilleur futur.»

Du Cape Breton jusqu’à Moncton, Liam Smith s’est enrichi par ses rencontres et l’apprentissage d’une nouvelle langue. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Un peu d’Acadie en Afrique, un peu d’Afrique en Acadie

Débarquer à Moncton a été un dépaysement total pour Jude Manizia. Citoyen de la République centrafricaine, il est venu étudier à Moncton pour décrocher une maîtrise en Administration publique.

«Quand on a toujours vécu avec des températures de 30 à 40 degrés Celcius, c’est difficile d’arriver ici! Mais je me suis adapté et j’ai trouvé des gens accueillants, ouverts, aimables et solidaires. J’entends bien conseiller aux gens autour de moi de venir au Nouveau-Brunswick!»

À son retour au pays, Jude Manizia pourra intégrer l’administration publique et s’inspirer du fonctionnement de la société canadienne.

«Mon but est de retourner chez moi et de contribuer au développement de mon pays», confie-t-il.

Jude Manizia a beaucoup appris de son expérience au Canada. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Des médaillés méritants

Frédérick Dufour a récolté le fruit de huit années d’études intensives. Le jeune homme originaire d’Edmundston s’est vu décerner la médaille d’or du Gouverneur général du Canada, après avoir achevé sa maîtrise d’histoire avec une impressionnante moyenne de 4,3.

De toutes ces années, il retient aussi une foule de rencontres.

«Je me suis créé des relations que je vais garder pour le reste de ma vie», dit-il.

Deux baccalauréats, l’un en éducation l’autre en histoire, suivis d’une maîtrise n’auront pas suffi à le décourager, Frédéric nourrit le projet d’obtenir un jour un doctorat.

Ses conseils pour réussir sa scolarité d’aussi belle manière? «Il faut travailler fort, mais l’important c’est surtout la passion, quand tu adores ton sujet le succès vient facilement», assure-t-il.

La médaille d’or du Gouverneur général du Canada a été remise à Gilles Fougère, qui a terminé son baccalauréat en sciences kinésiologie avec une moyenne de 4,29.

Isabelle Blais (psychologie), Marc-André Collin (comptabilité), Daniel Saucier (biochimie) et Alex Thériault (comptabilité) ont été décorés de l’Ordre du mérite Bleu et Or.

Cette distinction – la plus prestigieuse de l’établissement – est remise à des étudiants qui ont fait preuve d’un rendement universitaire remarquable tout en s’impliquant dans des activités para académiques.