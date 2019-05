Deux nouveaux cas de rougeole dans la région de Saint-Jean

Deux nouvelles personnes sont atteintes de la rougeole dans la grande région de Saint-Jean, ce qui porte à cinq le nombre d’individus touchés par la maladie.

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef indique que ces nouveaux cas ont été confirmés tard samedi. Ceux-ci sont reliés à un cas déjà confirmé à la Kennebecasis Valley High School.

Les responsables de la Santé publique organisent une clinique de vaccination spéciale afin d’offrir le vaccin aux personnes qui fréquentent l’école et qui n’ont pas encore reçu une dose du vaccin RRO (rougeole, rubéole, oreillons) dans les 28 derniers jours.

Le vaccin sera offert en guise de protection supplémentaire et mesure de contrôle de l’éclosion en raison d’expositions récentes, explique Dre Jennifer Russell.

«La rougeole est une maladie respiratoire hautement contagieuse qui peut être prévenue en se faisant vacciner», rappelle-t-elle.

Les premiers symptômes de la rougeole peuvent comprendre de la fièvre, une toux ou de minuscules taches blanches dans la bouche. De trois à sept jours plus tard, une éruption cutanée avec des taches rouges apparaît, d’abord sur le visage, puis sur le tronc, les bras et les jambes.

« Je veux insister sur le fait que si ces symptômes sont présents, il est important que vous contactiez votre fournisseur de soins de santé, la Santé publique ou le 811 avant de vous rendre dans une clinique, à un bureau de médecin ou dans une salle d’urgence afin que les mesures nécessaires puissent être mises en place pour prévenir la transmission à d’autres personnes », souligne la Dre Russell.

Les personnes qui ne sont pas sûres de leur statut vaccinal, ou de celui de leurs enfants, sont invitées à en discuter avec leur fournisseur de soins de santé.

La plupart des personnes sont protégées contre la rougeole après avoir reçu deux doses du vaccin.

Au Nouveau-Brunswick, le vaccin qui protège contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle est gratuit pour les bébés âgés de 12 à 18 mois. Les adultes nés en 1970 ou après peuvent recevoir gratuitement le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole s’ils n’ont pas déjà reçu deux doses. Les adultes nés avant 1970 sont considérés immunisés contre la rougeole.

Le virus de la rougeole se transmet par voie aérienne ou par contact direct avec une personne infectée. La rougeole peut être plus grave chez les adultes et les nourrissons, et elle peut entraîner des complications.