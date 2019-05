Tracadie couvrira les frais juridiques du maire pour l’instant

Les élus de Tracadie ont adopté une résolution lundi soir qui autorise la municipalité à couvrir les frais juridiques du maire Denis Losier en attendant que l’assureur de la municipalité révise le dossier. L’entreprise Embou Productions a récemment lancé une poursuite contre le maire Losier pour diffamation.

Les avocats d’Embou Productions, un producteur de spectacles de Shediac, ont déposé un avis de poursuite contre Denis Losier le 8 mai dernier à la Cour du Banc de la Reine de Bathurst.

L’enquête à l’interne pourrait durer jusqu’à 10 semaines, souligne Daniel Hachey, directeur général de Tracadie. Des milliers de documents devront être révisés.

«Je vais permettre à l’assureur de faire son enquête. Il va falloir faire la lecture de tous les documents, les enregistrements, les découpures de journaux, les entrevues à la radio et à la télévision. Il va aussi falloir interviewer des employés municipaux, des conseillers, etc. On parle de semaines de travail acharné.»

Selon Daniel Hachey, tout semble indiquer pour le moment que les assurances municipales pourront se charger des frais juridiques. Cependant, advenant le cas où Embou Productions reçoit un jugement en sa faveur, la municipalité n’est pas assurée pour la diffamation.

Le conseil municipal sera de nouveau appelé à se prononcer sur le dossier dans quelques semaines lors d’une réunion à huis clos pour la suite des choses, ajoute le directeur général.

«À la suite de la résolution du conseil, je vais remettre la décision à notre assureur. Il va prendre le dossier en main. Comme administration, on ferme la boîte sur les commentaires pour ne pas nuire au déroulement judiciaire.»

Une majorité des conseillers ont appuyé la résolution. Le maire Denis Losier s’est retiré de la salle lors du débat.

«Si moi ça m’arrivait et ça peut arriver, j’aimerais bien que le conseil m’appuie», a commenté la conseillère Réaldine Robichaud.

«Si on ne protège pas les élus, qui va vouloir se présenter comme conseiller avec ce risque? On peut être d’accord ou pas (avec le maire Denis Losier), mais c’est le poste de maire qu’on protège», a dit le conseiller Brian L. Comeau.

Les conseillers Jean-Yves McGraw et Ginette Brideau-Kervin se sont prononcés contre. La conseillère Kervin avait notamment des réserves avec le fait que le maire Losier a remis le contrat liant la MRT et Embou Productions à la GRC quelques jours après qu’une majorité du conseil municipal ait rejetée une proposition qui visait à annuler le contrat.

«Le maire a fait une sortie contre son conseil. La loi dit clairement que le maire est assujetti aux directives de son conseil. Quand il a parlé. Il est allé à l’encontre de notre décision. Dans ce contexte, je ne peux accepter.»

Embou accuse Denis Losier d’être intervenu à titre personnel et non en tant que maire dans une affaire de contrat qui prévoyait que 75 billets par spectacle soient remis à la Municipalité régionale de Tracadie. Certains de ces billets ont ensuite été remis à des conseillers municipaux par le directeur général. La clause concernant les billets gratuits a été résiliée du contrat en janvier 2018.

Or, le 20 février 2018, Denis Losier a remis le contrat liant la MRT et Embou Productions à la GRC et a réclamé qu’une enquête soit menée sur ce qu’il a qualifié de «collusion». La plainte a été retirée une semaine plus tard.

Embou soutient que la démarche du maire avait pour but de nuire à l’entreprise et aux conseillers municipaux. L’entreprise soutient que les actions du maire Losier ont causé des pertes irrécupérables et elle réclame un dédommagement.