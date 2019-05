CMA 2024: une décision difficile à encaisser dans la Baie-des-Chaleurs

«On ne conteste pas le verdict, on l’accepte. Reste que la déception est toujours aussi vive aujourd’hui qu’elle l’était hier.»

Au lendemain de l’annonce du choix de la communauté de Clargyle (Clare et Argyle) en Nouvelle-Écosse pour la tenue du Congrès mondial acadien (CMA) de 2024, la déception est toujours palpable dans le camp de la candidature de la région Baie-des-Chaleurs. C’est notamment le cas pour Frédérick Dion qui travaillait depuis un moment au sein du comité de mise en candidature.

«On croyait définitivement en nos chances. La synergie que nous avions réussi à mettre sur pieds entre nos régions au cours de la dernière année était vraiment forte, et c’est peut-être pour cela que la défaite est aussi dure à digérer. On est tous un peu sous le choc aujourd’hui», confie M. Dion.

Lui et quelques maires des deux côtés de la baie s’étaient donné rendez-vous à Moncton, dimanche, pour le grand dévoilement du choix de la candidature gagnante, choix dévoilé par la Société Nationale de l’Acadie.

Parmi ceux-ci, Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix. Cette candidature, c’est beaucoup l’aboutissement de son rêve et de ses efforts. C’est lui qui avait repris le concept de la candidature de la Baie-des-Chaleurs néo-brunswickoise et qui avait proposé de l’élargir au Québec (régions d’Avignon et Bonaventure). Si la défaite est amère, il refuse néanmoins de parler d’un rendez-vous manqué avec le reste de la grande famille acadienne.

«On est triste pour la région et on a le cœur brisé de voir ce rêve nous échapper. On avait une belle vision économique et touristique à offrir, mais elle ne se réalisera pas, du moins pas sous la forme du CMA. Cela dit, je crois qu’on a cheminé en tant que grande région. Il va rester quelque chose de cette aventure», estime-t-il.

À preuve, sa propre municipalité avait songé à développer une attraction touristique en lien avec l’histoire acadienne, et celle-ci pourrait toujours voir le jour malgré tout.

Fait à souligner, c’est la seconde fois que la région Chaleur se porte candidate pour l’événement et qu’elle se fait dépasser au fil d’arrivée. Elle avait en effet tenté d’obtenir le CMA de 1994, le tout premier. Ce fut toutefois la région de Moncton qui l’avait alors emporté.

Pour Frédérick Dion, l’heure est maintenant au bilan, à comprendre ce qui s’est passé.

«On sait quelles étaient les forces de la candidature de Clargyle, ce qui a impressionné les membres du comité de sélection. Par contre, on ignore notre feuille de route, notre pointage. On espère obtenir plus de détails, car cela pourrait nous aider grandement dans le futur, advenant que nous unissions à nouveau nos forces pour présenter un autre événement d’envergure», indique-t-il.

Lors du dévoilement de dimanche, la SNA avait notamment laissé entendre que la candidature de Clargyle avait impressionné tout particulièrement au niveau de l’appui communautaire et de l’écoresponsabilité. Les organisateurs auraient également été plus présents dans les écoles et sur les médias sociaux.

À première vue, la distance grande distance séparant Bathurst et Bonaventure n’aurait pas joué un rôle primordial dans l’échec de l’obtention du CMA dans la baie. Une séance de débreffage devrait avoir lieu prochainement avec les membres du comité de mise en candidature.

Tout comme le maire de Pointe-à-la-Croix, M. Dion estime qu’en dépit du fait que l’exercice se soit soldé par une défaite, il n’en est pas stérile pour autant.

«Je crois que ça a fait du bien aux communautés de la Baie-des-Chaleurs de se redécouvrir, de travailler sur un projet commun. On a beaucoup de similitudes d’un côté comme de l’autre de la baie, et je suis certain que le fait de s’être unis de la sorte ça ne sera pas perdu à long terme. Maintenant que les ponts sont rétablis, les municipalités vont certainement vouloir collaborer davantage. En tous cas, c’est ce que je souhaite», indique l’ancien directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Pascal Bujold est quant à lui persuadé que d’autres occasions se présenteront pour la région grâce aux nombreux liens tissés entre les communautés des deux rives de la baie.

«On peut rêver, par exemple, de mettre la main sur une activité du Club des Plus belles baies du monde. Ça fait maintenant un an que tout notre grand territoire se parle, ce qu’il n’avait pas fait aussi activement depuis longtemps. On a tissé des liens et on en verra très certainement le fruit au cours des années à venir. C’est donc positif malgré tout», dit-il.