Enquête préliminaire en décembre pour une ex-directrice d’école

L’ex-directrice de l’école secondaire Aux quatre vents de Dalhousie, Chantal Berthelotte, devra revenir en Cour au mois de décembre afin d’y subir son enquête préliminaire.

La dame originaire de Charlo doit faire face, rappelons-le, à des accusations de fraudes pour plus de 5000$.

Mme Berthelotte était absente lundi au Palais de justice de Campbellton. Son avocat, Me Luc Roy, a annoncé que sa cliente avait choisi de subir un procès à la Cour du Banc de la Reine devant juge seul et à la suite de la tenue d’une enquête préliminaire. En raison de la preuve volumineuse impliquée dans ce dossier, les avocats de la défense et de la Couronne ont convenu qu’une pleine semaine serait nécessaire pour la tenue de l’enquête préliminaire. Celle-ci aura lieu du 16 au 20 décembre.

Les accusations déposées contre Mme Berthelotte découlent d’une enquête déclenchée en 2014 par la GRC à la suite d’une plainte déposée par le District scolaire francophone Nord-Est concernant des irrégularités dans le budget de l’école.