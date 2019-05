Grand Moncton: Susy Campos nommée PDG de la corporation 3+

La corporation de développement économique du Grand Moncton, 3+, aura bientôt une nouvelle PDG. Il s’agit de l’entrepreneure et ex-candidate libérale Susy Campos, qui entrera en poste le 10 juin.

Susy Campos prendra le relais des deux co-PDG par intérim, Frédéric Gionet et Don Moore. Ils étaient en poste depuis la démission d’Éric Mourant en octobre 2018.

Le président du conseil d’administration de 3+, Martin Haynes, affirme dans un communiqué de presse que la candidate – choisie au terme d’un long processus de recrutement – a le profil tout indiqué.

«Susy possède énormément d’expérience en matière de développement économique et municipal au Canada et aux États-Unis. Résidente du Grand Moncton, elle continue de contribuer à la croissance et au mieux-être de la région par son implication dans des organismes communautaires et des entreprises sociales.»

La nouvelle PDG est la cofondatrice et la PDG de Community Grants Associates Inc., un cabinet de conseil spécialisé dans les demandes de financement pour les gouvernements locaux et les organismes à but non lucratif, entre autres.

Établie à Moncton depuis 2001, elle est titulaire de diplômes de l’Université de Moncton, de l’Université McMaster d’Hamilton. Elle a une longue feuille de route comme bénévole, notamment au sein du Club Rotary et du YMCA.

Susy Campos a porté les couleurs du Parti libéral dans la circonscription de Moncton-Sud-Ouest lors des élections du 24 septembre 2018. Elle est passée à moins de 300 votes de battre la députée progressiste-conservatrice sortante, Sherry Wilson.