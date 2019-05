L’été sera tardif, prévoit MétéoMédia

On pourrait attendre encore un bon bout de temps avant de sentir les chaleurs de l’été, selon des météorologues.

MétéoMédia a publié ses estimations sur la saison estivale lundi. Le Nouveau-Brunswick peut s’attendre à des températures chaudes… qui n’arriveront pas avant juillet.

«On démarre l’été et les températures seront un peu plus fraîches (en juin). Après, il va y avoir une installation de températures estivales à partir de juillet pour les régions du Nouveau-Brunswick, surtout au sud. On s’attend à avoir des températures au-dessus de la normale», affirme Bertin Ossonon, météorologue québécois qui étudie la météo du Nouveau-Brunswick.

MétéoMédia prévoit des températures de 17 à 20 degrés Celsius en juin, et de 20 à 24 degrés Celsius en juillet.

L’été commence officiellement le 21 juin, le jour du solstice d’été.

Bertin Ossonon affirme qu’une zone de haute pression dans les Bermudes pousse de l’air chaud sur la côte est des États-Unis. Cette poche d’air chaud remonte la côte vers le Nord, mais n’atteindra notre province qu’en juillet. C’est la cause du redoux tardif, explique le météorologue.

Bertin Ossonon prévoit aussi que l’été tardif s’étendra en septembre, ce qui permettra aux Néo-Brunswickois de profiter de la température chaude un peu plus longtemps.

«On va attendre longtemps avant que la chaleur s’installe, mais une fois qu’elle s’installe, elle sera là jusqu’à l’automne», estime-t-il. L’été tend d’ailleurs à s’attarder en septembre depuis les dix dernières années, selon lui.

Du côté des précipitations cet été, peu de surprises: le total de millimètres de pluie enregistrés à la fin de l’été devrait rester près de la moyenne saisonnière.

Le nord de la province et la Baie-des-Chaleurs peuvent s’attendre à 280 mm de pluie au total pendant l’été. Moncton et le sud-est de la province auront 270 mm de pluie environ, selon Bertin Ossonon.

La pluie de mai pourrait par contre se poursuivre en juin, d’après lui.

«Juin est par moments un peu pluvieux, parce qu’on a de l’air frais dans le centre du pays et de l’air chaud près de la côte. Ça favorise la pluie, mais en allant dans l’été, on retrouvera des périodes plus sèches où on aura de la chaleur.»

Les prévisions saisonnières de MétéoMédia sont conçues à l’aide de modèles météorologiques fondés à partir de données sur les années précédentes. L’entreprise examine aussi les courants atmosphériques et océaniques.