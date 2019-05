EXCLUSIF* Le gouvernement Higgs met la hache dans le guide-vacances du N.-B.

Le guide-vacances du Nouveau-Brunswick ne sera pas publié en 2020. Le gouvernement Higgs met une croix sur cet outil de promotion touristique afin d’économiser environ 625 000$ par année.

Chaque printemps depuis belle lurette, l’arrivée de fameux guide fait rêver les Néo-Brunswickois et les touristes à grands coups de photos de plages ensoleillées et de suggestions d’activités. C’est un signe immanquable que l’été est à nos portes.

Ce pilier de la stratégie de promotion du Nouveau-Brunswick sera cependant bientôt chose du passé. L’Acadie Nouvelle a appris que l’édition 2019 du guide – qui vient d’être lancée – sera la dernière.

La porte-parole du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Johanne Leblanc, nous a confirmé mardi en toute fin de journée que c’est bel et bien le cas

«Afin de répondre à la demande de notre gouvernement de réduire les dépenses dans certains secteurs, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a décidé de ne pas publier le guide-vacances en 2020», a-t-elle dit dans un courriel.

Elle a ajouté que le personnel du ministère «travaille à l’élaboration de méthodes de rechange novatrices pour s’assurer que les visiteurs ont accès à l’information dont ils ont besoin et que l’industrie dispose des outils nécessaires pour mieux rejoindre les visiteurs.»

L’Acadie Nouvelle a demandé un entretien avec le ministre, Robert Gauvin, pour mieux comprendre cet important changement de cap.

La directrice des communications du ministère, Stéphanie Bilodeau, nous a indiqué qu’il n’était pas disponible pour une entrevue.

Des économies totalisant 625 000$ par année

Selon Stéphanie Bilodeau, le gouvernement épargnera environ 625 000$ par année en mettant la hache dans ce projet.

Fredericton consacrait 250 000$ à la production du guide et 375 000$ à sa distribution.

Elle explique que le gouvernement finançait une partie du guide en vendant des publicités à diverses entreprises du secteur touristique.

Elle rapporte que 200 000 guides en anglais et 125 000 guides en français – qui fait plus de 200 pages – ont été imprimés et distribués gratuitement cette année.

Ces exemplaires sont entre autres disponibles dans des stations-service et dans les nombreux centres d’accueil des visiteurs que l’on retrouve un peu partout au Nouveau-Brunswick. Le guide peut aussi être consulté en ligne.

Des coupures de 37% aux fonds consacrés au tourisme

Dans le budget provincial 2019-2020, déposé en mars dernier, la partie des fonds du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture consacrés au tourisme a diminué de 37%.

Cette enveloppe est passée de 20,3 à 12,8 millions $.

Depuis le dépôt du budget, peu de détails ont filtré quant aux conséquences concrètes de ces compressions.

Lors de la période des questions à l’Assemblée législative, le 22 mars, Robert Gauvin était resté vague et avait affirmé vouloir changer d’approche en matière d’investissements en tourisme.

«J’ai réalisé que, avec le gouvernement précédent, il n’y avait pas de mesure. Il préférait appeler les dépenses des investissements. (…) Une bonne idée ne se trouve pas avec de l’argent. Il faut que chaque dollar que nous dépensons frappe la cible», avait-il dit.

L’industrie touristique complètement prise de court

L’arrêt prévu de la publication du guide-vacances déçoit l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick.

Sa présidente-directrice générale, Carol Alderdice, explique qu’elle se doutait bien que les jours de ce document de papier étaient comptés, vu la montée du marketing numérique et des réseaux sociaux.

Mais elle s’attendait à que le guide annuel soit abandonné dans deux ou trois ans, pas dès maintenant. Et surtout pas sans que son organisme – l’une des principales voix des entreprises du secteur – soit consulté.

«Je suis désappointée, parce qu’on m’avait dit qu’une décision ne serait pas prise sur l’avenir du guide sans consulter l’industrie. Et ils n’ont pas consulté l’industrie avant de prendre cette décision-là», dit-elle en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Mais y a-t-il réellement un besoin pour de tels guides, étant donné que les temps ont changé et que des tonnes d’informations sur les attractions touristiques du Nouveau-Brunswick sont disponibles en ligne? Carol Alderdice croit que oui.

«C’est presque la seule façon que les petits exploitants ont pour faire la promotion de leur entreprise. Selon moi, c’était un gros morceau et les gens le ramassaient quand ils venaient ici. (…) Si vous parlez aux exploitants d’entreprises, comme les terrains de camping et les petits bed and breakfast, il y a encore une demande pour ça.»