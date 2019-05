Négligence au Centre hospitalier Restigouche: une poursuite de 500 millions $

Un cabinet d’avocat a déposé un recours collectif au nom du Centre hospitalier Restigouche de Campbellton pour des «cas de négligences et de mauvais traitements». Les autorités provinciales risquent de faire face à une poursuite de 500 millions $.

La firme Koskie Minsky, basée à Toronto, a déposé vendredi un avis de recours collectif devant la Cour du Banc de la Reine de Saint-Jean. La poursuite allègue que le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le Réseau de santé Vitalité ont fait preuve de négligence et ont violé les droits des patients garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

«Notre cas allègue que l’hôpital a permis des abus et des soins médicaux médiocres à ses patients pendant des décennies», peut-on lire dans un communiqué publié mardi.

La compensation demandée s’élève à un demi-milliard de dollars.

L’avocat James Sayce, porte-parole de Koskie Minsky, précise que la poursuite a été intentée au nom de deux résidents du centre, Davin Tidd et Aaron Smith, chacun représenté par leur tuteur légal. Les pères des deux patients, Darrell Tidd et Reid Smith, avaient exprimé publiquement leurs inquiétudes concernant le manque de personnel et la surmédication.

«L’hôpital a été géré de façon médiocre, les abus et les négligences médicales sont monnaie courante. Des patients abusent d’autres patients, le personnel abuse des patients. Les gens ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin, avance James Sayce. C’est un groupe de personnes très vulnérables, qui ont besoin d’être entendues et d’avoir accès à la justice.»

Son cabinet s’est notamment spécialisé dans les recours collectifs intentés par des détenus ayant subi de longues périodes d’isolement forcé.

Reste que le recours collectif n’a pas encore été certifié. Un juge devra d’abord déterminer si le cas remplit tous les critères d’un recours collectif.

«Nous allons ensuite pouvoir représenter des milliers d’anciens patients et de patients actuels du Centre hospitalier Restigouche», explique James Sayce.

En effet, la firme indique que le recours se fera «au nom de toutes les personnes qui étaient en vie au 24 mai 2017 et qui résidaient à l’hôpital entre le 1er janvier 1954 et aujourd’hui».

Ces allégations n’ont pas été prouvées en cour.

En février, l’ombud de la province Charles Murray a présenté un rapport accablant sur l’institution de Campbellton. Il dénonçait notamment des lacunes au niveau des soins, des cas de recours excessif à la force et un manque de ressources humaines chronique.

Tout son côté, le Réseau de santé Vitalité a mis de l’avant les efforts entrepris depuis trois ans pour améliorer la situation.

Tel est le message qu’a choisi de reprendre le premier ministre Blaine Higgs, invité à commenter la possibilité d’un recours collectif.

«Je viens juste de l’entendre, alors je n’ai aucun commentaire parce que je vais devoir étudier les détails, a-t-il déclaré mardi lors d’une mêlée de presse. Mais c’est décevant d’entendre ça. Notre but était de mettre des mesures en place pour protéger les résidents. Nous y avons mis beaucoup d’effort et je sais que Vitalité y a consacré beaucoup de temps et d’effort.»

Gilles LePage, député libéral de Restigouche-Ouest, appelle quant à lui à «laisser le système judiciaire faire son travail», mais souligne que le fonctionnement du CHR a bien changé depuis 1954.

«À l’époque, on cloisonnait les personnes ayant certaines déficiences. Depuis une dizaine d’années, les pratiques ont considérablement changé. Je suis convaincu que le Centre hospitalier Restigouche est sur la bonne voie.»

Appelée à commenter, la direction du Réseau de santé Vitalité n’a pas répondu à notre demande avant l’heure de tombée.