Tracadie: le cadenas du parc Raoul-Losier est enlevé

Après une semaine et demie de controverses, le parc de baseball Raoul-Losier de Tracadie est de nouveau accessible. Le cadenas a été retiré de la porte mardi matin.

«J’ai eu un appel à 9h15 ce matin (mardi) du curé de la paroisse de Tracadie pour me dire que le terrain était disponible», indique Robert Arsenault, entraîneur-chef des Aigles de Tracadie, une équipe de la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi.

La formation s’est vue obligée d’annuler son premier match à domicile le 23 mai. Le prochain match à domicile est prévu jeudi contre les Chaleur Red Sox de Bathurst.

Entre temps, les Aigles tenaient ses entraînements sur un terrain de balle-molle, près de la piscine et de l’aréna. Le terrain est trop petit pour les besoins de l’équipe.

«On les a contactés (les responsables du Comité de gestion de la paroisse) pour avoir accès à notre terrain habituel pour nous entraîner. Ils ont appelé pour nous aviser qu’on pouvait y retourner.»

Robert Arsenault est heureux que son équipe puisse commencer à se concentrer sur son prochain match.

«J’étais plus content pour les jeunes parce qu’ils peuvent maintenant retourner sur le terrain. On n’avait pas vraiment d’endroit où s’entraîner. On peut commencer notre saison de baseball. On est bon pour l’été.»

Les pourparlers se poursuivent

Malgré ces développements positifs, le différend qui oppose le Comité de gestion de la paroisse Marie, Étoile de la Mer et la Municipalité régionale de Tracadie n’est pas réglé pour autant.

Selon le maire de la MRT, Denis Losier, le comité de gestion de la paroisse était prêt à retirer le cadenas à condition que la municipalité démontre de façon concrète qu’elle possède une couverture d’assurance adéquate et qu’elle est prête à poursuivre les négociations pour trouver une entente à long terme. Ces deux conditions ont été respectées par la MRT. En échange, le comité de gestion de la paroisse est prêt à assurer l’accès jusqu’en octobre.

D’ailleurs, le conseil municipal doit réaffirmer son engagement mercredi soir lors d’une réunion du comité des finances.

L’ancienne Ville de Tracadie-Sheila s’était entendue avec le diocèse de Bathurst il y a une vingtaine d’années. Le diocèse permettait l’utilisation du stationnement de l’église pour les amateurs de baseball et plus tard, les utilisateurs du parc de planche à roulettes. En échange, la municipalité s’occupait du déneigement des églises de Tracadie et de Sheila.

Le comité de gestion de la paroisse souhaite renouveler cette entente, alors que la MRT cherche des alternatives. Elle était notamment prête à acquérir les terrains en question.

Le parc de baseball Raoul-Losier a été cadenassé il y a quelques jours par le comité de gestion de la paroisse de Tracadie. Mgr Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst, a défendu le geste du comité de gestion de barrer l’accès aux infrastructures récréatives. Selon lui, le geste avoir pour objectif de faire bouger les pourparlers entamés avec la Municipalité régionale de Tracadie.