Un grand nombre de chevreuils n’ont pas survécu à l’hiver

L’hiver a été difficile pour la population du chevreuil dans le nord du Nouveau-Brunswick. Jusqu’à 30% des cerfs de Virginie n’ont pas survécu à la saison froide.

Quand l’épaisseur de la neige au sol dépasse 50 cm, la vie des chevreuils se complique. À ce niveau, explique le biologiste Luc Gagnon, l’énergie nécessaire pour trouver de la nourriture atteint un point critique.

Et quand l’épaisseur de la neige dépasse toujours les 50 cm en avril, on peut parler d’un hiver particulièrement rude pour le chevreuil.

«Ça fait deux hivers de suite qu’on reçoit beaucoup de précipitations. Ça commence tôt et ça reste longtemps. On peut encore voir de la neige en forêt», a mentionné le biologiste régional du ministère du Développement de l’énergie et des ressources.

Si certains chevreuils sont morts affamés, le troupeau en général était plus affaibli et plus vulnérable aux coyotes.

Les chasseurs pourraient donc subir une deuxième saison consécutive de récoltes à la baisse dans le Nord. L’an dernier, ils avaient abattu 27% moins de cerfs qu’en 2017.

Dans le Sud, la situation est tout autre. Le taux de décès n’est d’à peine 10%.

Les biologistes calculent que pour l’ensemble de la province, le taux de décès des chevreuils se situe autour de 20%. Dans un hiver moyen au Nouveau-Brunswick, 14% des chevreuils perdent la vie.

Le contraste entre le Nord et le Sud n’a rien de nouveau. Quelques degrés de plus ou moins de la température peuvent avoir des répercussions importantes.

Un peu moins de 800 chevreuils ont été abattus dans les dix zones de chasse du nord de la province l’an dernier. Plus de 4600 ont été récoltés dans les dix zones du Sud.

Les employés du ministère du Développement de l’énergie et des ressources termineront leur analyse de la population du chevreuil dans les prochaines semaines. Ils publieront ensuite leurs recommandations au ministre des quotas de cerfs de Virginie sans bois.

Le nombre de permis de chasse à cerf de Virginie sans bois était relativement élevé en 2018. Au total, 3400 permis ont été remis, contre une moyenne de 2460, les cinq années précédentes.

En 2018, seulement sept des 27 zones de chasse du Nouveau-Brunswick ont obtenu des quotas de chasse au chevreuil sans bois. Les zones 22 et 23, entre Saint-Jean et Moncton, en plus de 2000 à elles seules.