Fondation Bob Fife: un tournoi de golf pour une bonne cause

De nombreuses personnalités s’élanceront sur les verts et les allées du Club de golf Fraser d’Edmundston dans le cadre du prochain Tournoi de golf des célébrités Roch Voisine/Chevaliers de Colomb conseil 1932.

L’événement, qui se tiendra le 12 et 13 août, pourra compter sur la participation de l’ancien entraîneur du Canadien et analyste sportif, Jean Perron, des comédiens Robert Marien et Carl Marotte (Lance et compte) et d’artistes de la chanson tels que Danny Boudreau et Joannie Benoit.

Plusieurs autres célébrités issues du domaine du sport, de la chanson et de la télévision devraient confirmer sous peu leur présence aux festivités.

Il va de soi que Roch Voisine sera présent dans sa région d’origine pour le tournoi qui porte son nom.

«On promet une bonne journée de golf et une bonne soirée qui va suivre!», a affirmé Martin Perron, le président du tournoi.

Le Tournoi de golf des célébrités Roch Voisine/Chevaliers de Colomb conseil 1932 est la principale source de financement de la Fondation Bob Fife.

L’organisme caritatif a comme principale mission d’offrir des repas chauds à des élèves dans le besoin fréquentant les écoles de St-François de Madawaska à Ste-Anne-de-Madawaska.

En 2017, la présentation du tournoi avait permis d’amasser la somme de 89 000$.

«Ce montant d’argent nous permet d’accomplir notre mission pour deux ans, soit jusqu’à la tenue du prochain tournoi de golf», a pour sa part souligné Yves Levesque, le président de la Fondation qui a vu le jour en 1993.

Les organisateurs ont indiqué que 44 équipes jumelées avec une célébrité désignée devraient prendre part à l’événement.

L’entreprise Les Brasseurs du Petit-Sault collabore à nouveau aux festivités en confectionnant une bière estivale aux fruits, la Bob Fife, qui devrait être disponible au cours de l’été.