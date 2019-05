La médaille du Sacrifice pour un militaire retraité de Bas-Caraquet

Dans la photo, on reconnaît le lieutenant-général Jean-Marc Lanthier, le récipiendaire Roch Lanteigne et le sergent major des Forces armées canadiennes, l’adjudant-chef Stuart Hartnell. - Gracieuseté: Mathieu Vienneau

Durant le banquet récemment organisé à Bathurst en l’honneur des soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui ont participé au débarquement de Normandie, le lieutenant-général Jean-Marc Lanthier, commandant des Forces armées canadiennes, a remis la médaille du Sacrifice à l’adjudant (retraité) Roch Lanteigne, de Bas-Caraquet, membre de la Légion royale canadienne 56 Caraquet.

La médaille du Sacrifice a été créée afin de reconnaître de façon concrète et durable les sacrifices consentis par les militaires des Forces armées canadiennes, ainsi que par celles et ceux qui travaillent à leurs côtés, et qui ont été blessés ou tués dans des circonstances honorables et dont les blessures ou le décès découlent directement d’un acte hostile ou d’un acte dirigé vers une force hostile.