Langues officielles: au moins sept personnes étaient candidates au poste de commissaire

Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Robert Gauvin. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le comité de sélection du prochain commissaire aux langues officielles avait déjà interviewé quatre candidats et s’apprêtait à en rencontrer trois autres lorsque le processus de sélection a été annulé par le premier ministre Blaine Higgs.

Ces informations qui ont été partagées par un porte-parole du gouvernement, Tyler Campbell, mercredi, jettent un doute de plus sur les véritables motifs de la décision des progressistes-conservateurs, selon le député libéral Gilles LePage.

M. Higgs avait annoncé mardi qu’il avait décidé d’annuler le processus de sélection et de recommencer l’exercice du début en raison des délais causés par les élections de l’automne dernier.

Il avait alors dit que le nombre de candidatures reçues était «très petit», environ deux selon lui, et que la reprise du processus devait permettre à «un nombre adéquat de candidats» de postuler.

Avec au moins sept candidats en lice, l’histoire du premier ministre ne tient pas la route, affirme M. LePage.

«Pour moi, sept candidats prévus à l’entrevue, c’est déjà beaucoup pour un poste. C’est inquiétant de savoir qu’avec sept candidats, on n’a pas pu trouver (quelqu’un).»

Selon le député, cela prouve que Blaine Higgs «s’est ingéré dans l’impartialité du comité de sélection» pour «ajouter d’autres noms» à la liste de sept candidats.

Gilles LePage est d’autant plus préoccupé que le temps commence à manquer pour trouver un successeur permanent à la commissaire Katherine d’Entremont qui a quitté ses fonctions le 22 juillet 2018.

Michel Carrier, qui a été commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick de 2008 et 2013, occupe son ancien poste par intérim depuis le 23 juillet. Selon la Loi sur les langues officielles, l’intérim ne peut pas durer plus d’un an.

Blaine Higgs a admis mercredi que l’échéancier était serré et a promis d’essayer de le respecter.

«Le processus a commencé et nous allons faire ce que nous devons faire pour être là à temps et remplir nos obligations.»

Le seul député francophone du gouvernement, le vice-premier ministre Robert Gauvin, a affirmé qu’il n’était «pas du tout» inquiet des délais dans le processus de sélection.

«Vous savez que nous avons bonifié le budget du commissariat aux langues officielles. Le premier ministre a dit qu’il était prêt à parler avec tous les partis pour prendre la meilleure décision possible. L’important, c’est le bilinguisme au Nouveau-Brunswick et nous sommes “commis” à ça parce que nous le valorisons beaucoup.»

MM. Higgs et Gauvin se sont tous deux adressés aux médias avant que l’on apprenne le nombre de candidats au poste de commissaire aux langues officielles.

Plainte contre Higgs

L’avocat expert en droit linguistique Michel Doucet a porté plainte au commissariat aux langues officielles, mercredi, contre l’intervention du premier ministre Blaine Higgs dans le processus pour de sélection d’un nouveau commissaire.

Selon Me Doucet, M. Higgs n’a pas le pouvoir d’ordonner au comité de sélection d’annuler le processus et de recommencer.

Il accuse le premier ministre de «fragiliser l’indépendance du comité» et de remettre en question «l’intégrité» de la Loi sur les langues officielles.

«Le nouveau candidat qui sera retenu, si ce n’était pas quelqu’un qui avait posé sa candidature l’an dernier, il y aura toujours la perception que c’est le candidat du gouvernement», déplore Michel Doucet.

«Il pourrait y avoir une perception d’ingérence politique de la part du premier ministre pour nommer un candidat qui le satisfait et on sait qu’en politique la perception est très importante.»

Selon la Loi sur les langues officielles, un comité de quatre personnes doit mener le processus de sélection afin de soumettre une liste de candidats potentiels au premier ministre.

Ces quatre personnes sont le greffier de l’Assemblée législative, le greffier du conseil exécutif, un juge et un membre de la communauté universitaire.

Le premier ministre doit par la suite consulter les chefs des autres partis avant de soumettre une candidature à un vote de l’Assemblée législative.

Selon Michel Doucet, le commissaire aux langues officielles par intérim, Michel Carrier, devra décider s’il peut traiter sa plainte.

M. Carrier pourrait notamment décider de confier la plainte à un enquêteur indépendant comme cela avait été fait à Ottawa lorsque le premier ministre Justin Trudeau avait essayé de nommer une ancienne députée provinciale de l’Ontario, Madeleine Meilleur, au poste de commissaire aux langues officielles du Canada.