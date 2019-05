Le gel donne des maux de tête aux agriculteurs

Des agriculteurs du Sud-Est ont des craintes face au gel printanier. L’an dernier, une période de gel au début juin avait fait des ravages dans certaines fermes. Comment se préparent-ils cette année?

Le temps pluvieux et le gel la nuit sont parmi les obstacles que les agriculteurs du Sud-Est doivent surmonter chaque année.

Lorsque la météo prévoit de la gelée, les agriculteurs sont aux aguets. L’an dernier, au début juin, plusieurs fermes ont rapporté des pertes dans leur récolte à cause de températures inférieures au point de congélation.

C’est le cas de la ferme La Fleur du pommier, à Cocagne, qui fait aussi pousser des fraises et des framboises.

Malgré les alertes de gel publiées lundi et mardi par Météomédia, le froid nocturne n’a pas encore endommagé les fruits cette année, et l’un des propriétaires de la ferme, Jean-François Michaud, espère que ça va durer.

Le froid ambiant peut nuire aux fleurs des plants de pommes ou de fraises en ralentissant ou en arrêtant la croissance de la plante, explique-t-il.

«Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas. D’ici à une semaine, les pommes vont être en fleurs, et c’est une fenêtre (de temps) très critique pour nous.»

Contrairement aux fermes qui cultivent des légumes, la ferme La Fleur du pommier est complètement à la merci de la température, puisque qu’il est difficile de recouvrir les pommiers pour les protéger du froid.

«Pour les fraises, il y a un moyen (de les protéger), c’est de les arroser avec de l’eau», explique M. Michaud.

Lorsque la température baisse sous le point de congélation, les propriétaires de la Fleur du pommier sont réveillés par une alarme en pleine nuit, ce qui leur permet d’actionner un système d’irrigation par gicleurs qui arrose les plants de fraises afin d’éviter de les perdre.

Dans certains cas, la congélation d’une fine couche d’eau génère suffisamment de chaleur pour empêcher le froid d’endommager le fruit.

Un printemps frisquet qui s’éternise

Le printemps froid et pluvieux tape complique aussi la tâche à d’autres fermiers, qui devront encore attendre une semaine ou deux avant de planter leurs légumes.

Les périodes de gel ne sont pas anormales au début de juin, mais la situation semble empirer chaque année.

«Ça commence à être tannant. C’est certainement pas un printemps facile. On a eu beaucoup de pluie et la terre reste trempée, ça ne sèche pas beaucoup. Prochainement, il nous faudra de la température plus chaude», mentionne Roger Richard, de la ferme Pouce vert à Acadieville.

Rébeka Frazer-Chiasson, de Rogersville. – Gracieuseté

À la ferme Terre partagée, à Rogersville, la propriétaire Rébeka Frazer-Chiasson se prépare elle aussi à de possibles gels tardifs.

Elle a recouvert ses fraises d’une bâche de protection en prévision d’un gel lundi soir.

«Les printemps sont de plus en plus difficiles à gérer», remarque-t-elle.

«Il y a des froids et du gel tard en mai et en juin, et des printemps qui sont froids et pluvieux».

Il est difficile de s’y préparer, et il faut prendre des risques de manière informée, dit-elle.

«On est toujours en train de vérifier si c’est le temps de planter les tomates, les poivrons et d’autres choses qui sont susceptibles au gel, mais en même temps on ne peut pas tout repousser.»

Christian Michaud, de la ferme Michaud à Bouctouche, a lui aussi remarqué le printemps tardif.

«Les printemps sont plus tard qu’ils ne l’étaient. On dirait que le début d’avril dure deux mois…», constate Christian Michaud.

Son équipe s’est lancée tôt dans la plantation de différents légumes cette année, en comparaison à d’autres agriculteurs qui doivent attendre un radoucissement de température.

Le sol sableux de la ferme leur donne un avantage.

«Ça nous cause des ennuis aussi, mais on s’en sort un petit peu mieux à cause de notre terre sableuse qui sèche plus vite», selon M. Michaud.

L’an dernier, le gel avait occasionné des retards dans la récolte de patates chez les Michaud.