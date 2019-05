Une agente communautaire et des idées d’Europe à Bas-Caraquet

Après la France et la Finlande, Julie-Pier Robichaud s’attaque maintenant à… Bas-Caraquet. Pour certains, ce serait considéré comme une chute professionnelle vertigineuse. Mais pour la femme âgée de 20 ans, ce défi à relever est, de son avis, ce qui pouvait lui arriver de mieux.

Depuis lundi, Julie-Pier est la nouvelle – et première – agente communautaire de Bas-Caraquet. Diplômée du CCNB de la Péninsule acadienne en administration des affaires et gestion communautaire et culturelle, la résidente de Six-Roads se présente à cet emploi avec une grande ouverture d’esprit et deux mots en tête: valorisation et distinction.

Elle aura notamment à travailler sur les outils de communication du village. Elle planchera aussi sur l’organisation de différents événements – festivals, fêtes et incitatifs citoyens – qui créera un engouement local et régional. Des événements qui assureront le bien-être des citoyens et qui feront en sorte qu’il fera bon vivre à Bas-Caraquet, prévoit-elle.

«Il y a de beaux projets ici. Ils sont axés sur la valorisation des belles choses qui se font dans le village et qui intègrent les gens de la communauté», explique celle qui est encore en train de se familiariser avec son nouvel environnement de travail.

La jeune femme ne se présente pas à Bas-Caraquet les mains vides. Elle a suivi des stages en France et en Finlande, où elle a notamment pu travailler avec des intervenants de Russie et de la Chine, entre autres.

«Ils font les choses différemment, a-t-elle pu noter pendant ces périples en Europe. J’ai beaucoup appris à travailler avec différentes cultures et de religions. Ils misent beaucoup sur les valeurs pour se distinguer. Je peux aller chercher certains éléments de ce que j’ai vécu et les adapter ici, avec quelques surprises.»

Le village de Bas-Caraquet n’est pas le premier à se doter d’un poste d’agent communautaire dans la Péninsule acadienne. Des communautés comme Saint-Isidore et Bertrand, pourtant beaucoup plus petites en population, ont quelqu’un en place dont la mission est de développer l’appartenance à la municipalité.

«Ce poste faisait partie de notre planification stratégique au village, exprime le directeur général Dave Cowan. Les citoyens nous ont demandé une meilleure communication avec son administration municipale et les projets en cours. Et comme nous avons beaucoup de projets en marche, ça nous prenait quelqu’un pour mettre ça en branle. Ça va créer plus de vie dans le village et une belle interaction.»

M. Cowan poursuit que tant qu’on n’en a pas un, il peut être difficile de comprendre ce à quoi peut être utile un agent communautaire.

«Le premier mandat d’une municipalité est d’offrir des services qui vont créer un bien-être dans le village, qui vont rendre les gens heureux et des citoyens qui aiment demeurer ici», a-t-il ajouté.

Mme Robichaud donnera également un coup de main au DG pour le plan des mesures d’urgence que le village a récemment adopté.