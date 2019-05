Vives réactions face à la disparition du guide-vacances

Le guide-vacances ne sera plus publié à compter de l’an prochain et cela ne fait pas l’affaire des partis d’opposition à Fredericton ni de certains exploitants touristiques.

Le critique de l’opposition officielle en matière du tourisme et député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, ne cache pas son désarroi face à la disparition du guide touristique Explore NB.

Lors de la période de questions à l’Assemblée législative, mercredi, le ministre du Tourisme, Robert Gauvin, a confirmé que le guide 2019 sera le dernier.

Jacques LeBlanc a été surpris de l’apprendre dans l’Acadie Nouvelle avant même que le gouvernement n’en glisse un mot à l’Assemblée législative.

«Je ne suis pas content de la façon que cela s’est passé. Je pense que le gouvernement a de la difficulté à divulguer de l’information et ne consulte pas les gestionnaires touristiques dans des décisions qui sont importantes pour la survie de leurs commerces.»

Il estime que la perte du guide nuira aux petits commerces et aux attractions touristiques dans les milieux ruraux.

«C’est encore une fois les régions rurales qui vont perdre vis-à-vis les régions urbaines. Les petites régions se servaient de ce guide pour promouvoir et valoriser leurs attractions touristiques», a mentionné M. LeBlanc lors d’un entretien téléphonique.

En mêlée de presse, le ministre Gauvin a défendu la décision de son gouvernement.

«Les chiffres sont derrière nous autres», a-t-il dit.

Selon lui, de plus en plus de guides touristiques restent sur les étagères jusqu’à la fin de la saison estivale.

Il affirme que les quelque 625 000$ qui seront économisés serviront à améliorer le volet de la promotion touristique de la province sur le web.

Le ministre reste toutefois ouvert à l’idée d’imprimer un nombre réduit d’exemplaires en 2020.

«Si jamais les gens de l’industrie touristique veulent en parler, on est toujours ouverts. Mais pour l’instant, il est temps qu’on se modernise, il faut faciliter l’accès à l’information touristique en ligne.»

Kevin Arseneau, député du Parti vert dans Kent-Nord, estime qu’il aurait été préférable d’examiner les besoins des centres d’information touristique au lieu d’éliminer le guide à la grandeur de la province.

«C’est une façon un peu intense de regarder un problème. Le problème, ce n’est pas le guide, c’est qu’il y en avait peut-être trop, il y en avait qui étaient envoyés aux mauvaises places.»

Il qualifie la décision d’éliminer le guide touristique d’«irresponsable».

À l’Assemblée législative mercredi, le ministre du Tourisme, Robert Gauvin, a affirmé avoir discuté du guide touristique avec un travailleur du milieu du tourisme.

Selon le ministre, l’endroit – dont il a tait le nom – où cet homme travaille a reçu 1000 guides-vacances l’an dernier et il en restait encore 876 à la fin de la saison.

Geraline Babineau, gérante du Centre d’information aux visiteurs de Cap-Pelé, ne vit pas du tout la même situation.

Elle explique que chaque année, plus de 1200 guides sont distribués dans son centre d’information touristique, qui reçoit près de 6000 visiteurs pendant la saison. Elle distribue tous les guides qu’elle reçoit. Elle doit souvent en demander d’autres vers la fin de la saison.

Mme Babineau estime que le guide est d’autant plus important qu’il est distribué au Québec et en Nouvelle-Écosse lors des salons touristiques. Cela permet au Nouveau-Brunswick d’attirer des touristes, selon elle.

Le guide numérique ne suffira pas pour ces clients potentiels, estime l’intervenante.

«Les gens qui vont à ces salons sont âgés de 35 ans et plus, et ce sont des gens qui dépendent encore beaucoup de la documentation (papier)», affirme-t-elle en entrevue téléphonique.

La disparition du guide-vacances aura sans doute un impact sur la prospérité de sa région, craint Geraline Babineau.

Elle rappelle que la visibilité des attractions touristiques de la province se traduit par de l’argent dans les poches des commerçants.

«Les retombées économiques du tourisme sont importantes pour le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup d’entrepreneurs qui achètent seulement des annonces dans le guide de la province pour promouvoir leur commerce», dit-elle, en précisant que c’est le cas de plusieurs restaurants et terrains de camping du coin.

Ces entrepreneurs devront trouver une autre façon de se faire connaître.