80 000$ perdus en raison d’un désaccord à Saint-André

Une mésentente entre l’Association sportive de Saint-André, le conseil municipal de l’endroit et la Fondation Jays Care force l’annulation d’importants travaux d’amélioration au terrain de balle de la communauté rurale.

Dans le cadre de son programme RBI, l’organisme de charité de l’équipe de baseball professionnelle des Blue Jays de Toronto devait consacrer prochainement une somme d’environ 80 000$ afin de refaire une beauté au terrain voisin du centre récréatif.

Une entente avait pourtant été négociée à cet effet, en collaboration avec l’École régionale-de-Saint-André et d’autres intervenants.

Le projet, qui aurait entre autres permis d’améliorer les abris des joueurs, le système d’éclairage et les clôtures a toutefois mordu la poussière lorsque l’Association sportive a réclamé à la communauté rurale un montant additionnel de 20 000$.

La requête formulée au début de mai a fait sursauter les élus municipaux et certains citoyens qui ont fait part de leur mécontentement plus tôt cette semaine lors de la séance mensuelle publique du conseil municipal.

«Nous n’avons obtenu aucun détail pour justifier cette demande de la part de l’Association sportive qui reçoit déjà un financement de la part de la communauté rurale», a affirmé Marcel Levesque, le maire de l’endroit.

Selon lui, ce projet est voué à disparaître tout bonnement en raison de l’absence d’une entente signée en bonne et due forme d’ici le 31 mai.

«C’est très dommage pour les jeunes qui n’auront pas accès à un beau terrain», a quant à lui affirmé le conseiller municipal Jean-Eudes St-Amand.

Faute d’entente, les jeunes baseballeurs de Saint-André devront se résoudre à évoluer sur les terrains des municipalités voisines de Grand-Sault et de Saint-Léonard durant la saison estivale.

Outre des améliorations aux terrains de jeux, le programme de développement de baseball RBI permet aux écoles participantes à travers la province et le pays de recevoir des entraîneurs formés, du matériel et des uniformes afin que les élèves soient en mesure de participer à des tournois, à des pratiques et à des parties hebdomadaires.