Le chef pompier de Caraquet remet sa démission

Le chef de la brigade de pompier de Caraquet-Bas-Caraquet a remis sa démission.

Dans un communiqué émis par la Ville de Caraquet, on apprend que Marc Landry quittera ses fonctions le 1er juin.

Il occupait le poste depuis plus de 20 ans et il mettra fin à une carrière de plus de 30 ans comme pompier volontaire.

«Combattre les incendies a toujours été une passion pour lui et il dit avoir apprécié la confiance que la municipalité lui a accordée au fil des ans. Cependant, il lui devenait difficile de donner tout le temps nécessaire et requis pour opérer efficacement la brigade», peut-on lire dans le communiqué.

«Puisque le poste n’étant pas à temps plein, il devait aussi occuper d’autres emplois. Il croit le moment venu de laisser la relève prendre la place et considère laisser la brigade en excellente condition.»

Ce sont les chefs adjoints Stéphane Hébert et Alvin Gionet qui assureront l’intérim durant le processus de remplacement du chef.

Les municipalités de Caraquet et Bas-Caraquet ont en commun leurs services de lutte et de protection contre incendies depuis plus de 15 ans. La brigade est formée de 37 pompiers volontaires.