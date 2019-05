Les homardiers du Nord-Est insatisfaits des prix

Après trois semaines en mer et malgré un ajustement des prix à la hausse, les homardiers du Nord-Est demeurent insatisfaits du montant qu’ils reçoivent pour leurs débarquements.

Les homardiers du Nord-Est n’ont pas caché leur frustration entourant les prix, les jours suivant l’ouverture de la pêche, au début mai. À 5$ la livre pour le homard de petite taille (canner) et 5,50$ pour le gros (market), à peu près tous étaient d’accord pour dire que cela était insuffisant.

Depuis, les prix ont augmenté de 50 cents la livre, mais la plupart des homardiers jugent qu’ils sont toujours trop bas.

«Il y en a qui promettent un autre 0,25$, mais officiellement, le prix est 5,50$ et 6$. Il n’y a personne qui reçoit moins que ça. Les pêcheurs ne sont pas vraiment satisfaits des prix. On pensait qu’ils allaient débuter à 5,50$ et 6$ et qu’ils se stabiliseraient à 6$ et 6,50$. Mais là, il n’y a rien qui bouge», explique Réjean Comeau, pêcheur de Val-Comeau et vice-président pour le Nouveau-Brunswick à l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Une différence de 50 cents peut sembler bien peu, mais c’est significatif si l’on considère que les pêcheurs débarquent entre 700 et 800 livres de homard par jour. Cela représente donc un manque à gagner de 350$ et 400$ par sortie.

Le dossier se complique quand les pêcheurs tentent d’obtenir des explications sur les facteurs qui influencent le prix.

Le crustacé pêché dans la zone 23, qui s’étend de Dalhousie à Pointe-Sapin, est majoritairement destiné à la transformation. Une partie de cette production est conservée dans des entrepôts pendant plusieurs mois avant d’être vendue sur le marché. Au cours des dernières années, des propriétaires d’usine se sont retrouvés avec du stock qu’ils ne pouvaient plus écouler en raison d’une chute soudaine des prix.

«C’est très difficile à savoir la vérité parce qu’il y a tellement de facteurs. Le dollar américain a une influence. Le homard est souvent transformé, puis il n’est pas vendu tout de suite: on doit penser aux prix potentiels dans six mois. Des compagnies essaient de payer le minimum pour être certaines de ne pas arriver à l’hiver avec des stocks qu’ils ne peuvent pas vendre», explique Réjean Comeau.

«Mais à la fin, c’est le pêcheur qui paie.»

Les débarquements s’améliorent

Après un début de saison au ralenti dans plusieurs régions en raison des températures froides, les débarquements sont «revenus à la normale».

Les captures n’atteindront probablement pas des sommets historiques, comme c’est le cas en Gaspésie, mais les homardiers du Nord-Est devraient s’en tirer avec des résultats semblables à l’an dernier.

«C’est une saison satisfaisante. Le homard est au rendez-vous, mais les journées perdues (en raison de la mauvaise météo) vont faire un peu mal. Cela dit, on prévoit quand même une bonne saison, comparable à l’an dernier.»

D’ailleurs, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a accepté cette semaine de prolonger la saison de pêche dans la zone 23C – de l’est de Miscou à McEachern – jusqu’au 5 juillet pour s’assurer qu’ils ne perdent pas une journée de pêche. En temps normal, le MPO n’approuve pas les prolongements de saison de plus de quatre jours. On a cependant accepté de faire une exception pour la sous-zone 23C, où le lancement de la pêche a été retardé de cinq jours en raison des glaces.