Moncton: quatre employés congédiés pour un «incident» en salle de classe

Trois enseignants et un aide-enseignant de Moncton Headstart ont été congédiés à la suite d’un «incident» survenu dans une salle de classe la semaine dernière.

Les administrateurs de l’organisme de bienfaisance qui offre des services à des enfants âgés de deux à six ans ont fait une déclaration devant un groupe de journalistes dans un hôtel du centre-ville de Moncton, jeudi après-midi.

Ils ont offert très peu de détails entourant cette affaire afin de préserver l’anonymat des personnes impliquées.

Une enquête du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est en cours. Des mesures correctives ont été prises afin de corriger la situation. La GRC ne serait pas impliquée dans le dossier.

Au total, 25 personnes travaillent à Moncton Headstart. Des mesures ont été prises afin que les services ne soient pas interrompus.

Fondé en 1974, Moncton Headstart est un organisme de bienfaisance qui offre des services d’intervention familiale précoce et du soutien afin d’aider les jeunes dans leurs premières années de vie. Les familles qui reçoivent de l’aide de Moncton Headstart sont celles qui ont du mal à combler leurs besoins «les plus élémentaires». L’organisme aide ces familles à établir des relations saines, à améliorer l’estime de soi et à acquérir des compétences.

«Il est important que tous les enfants commencent l’école sur un pied d’égalité, ce que nous tenons tous à cœur en tant que parents et éducateurs», peut-on lire sur son site internet.