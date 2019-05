Un premier Festiv’Arts de la Barque à Pointe-Verte

De gauche à droite, Jean-Baptiste Roy, vice-président de La Barque, Danis Comeau et Renelle LeBlanc, du Projet Aulnes, une coopérative de développement de projets qui a élaboré la programmation et Euclide Chiasson, président de La Barque.-Acadie Nouvelle: David Caron

La région Chaleur regorge de talents. Plus d’une vingtaine artisans du bois du Nouveau-Brunswick sont prêts à le prouver. Ils présenteront leurs créations lors du premier Festiv’Arts de la Barque, qui se tiendra du 14 au 16 juin à Pointe-Verte à la Coopérative de la Barque.

La Coopérative de la Barque, installée dans l’ancienne école Séjour-Jeunesse, célèbre bientôt son deuxième anniversaire. Pour marquer l’occasion, l’équipe de La Barque a décidé de mettre sur pied un nouvel événement. L’artisanat du bois sera à l’honneur, mais aussi d’autres créations.

«Pour le Festiv’Arts, on voulait mettre en vue toutes les personnes qui travaillent le bois de la région. Lorsqu’on a commencé à faire des annonces pour trouver des gens, on a découvert qu’ils sont plusieurs à travailler autre chose que du bois et qui sont vraiment des artistes. Souvent, ils font ça dans leur garage, en arrière de chez eux. On veut qu’ils sortent de l’ombre pour qu’on puisse faire découvrir la région Chaleur, qui est une région créative», dit Jean-Baptiste Roy, vice-président de La Barque.

Plusieurs autres activités pour la famille sont également à l’horaire. Le 14 juin en soirée, la population est invitée à prendre part à une session de tambours, une présentation sur la sculpture à la scie mécanique et un atelier sur les cinq principes de survie en milieu sauvage.

Pendant tout le week-end, les gens pourront participer à la randonnée médiévale qui se culmine par une rencontre avec un dragon cracheur de feu sans oublier l’Histoire vivante de la Ristigouche.

Un déjeuner pour la fête des Pères sera organisé le 16 juin à compter de 9h.

Le coût d’entrée est de 10$ pour tout le week-end ou 5$ par jour. Les billets pour le déjeuner sont en vente au coût de 12$.

Nouvelle fondation

Le conseil d’administration de la coopérative profitera aussi de la tenue du Festiv’Arts pour lancer une nouvelle fondation. L’objectif est d’assurer la pérennité de l’organisme, souligne Euclide Chiasson, président de La Barque.

L’ancienne école Séjour-Jeunesse, dans laquelle est située la coopérative appartient toujours au gouvernement provincial. Pour le moment, les quelque 850 membres de la coopérative y ont accès grâce à une entente avec le District scolaire francophone Nord-Est, mais le conseil d’administration doit se préparer pour le jour où il en deviendra le propriétaire.

«Depuis notre ouverture, il y a deux ans, nos opérations vont très bien. On fait nos frais et encore plus, mais on sait qu’il y aura un jour fatidique où on va nous demander de s’occuper de l’édifice, alors on cherche des partenaires. On en a déjà comme le district scolaire, mais on veut en trouver d’autres, comme le Réseau Vitalité. »

Les membres de La Barque peuvent s’inscrire à plusieurs activités, dont des cours de menuiserie, de mise en forme, de couture et de cuisine.

«Le travail qu’on fait ici touche à plusieurs volets du mieux-être, y compris la santé mentale et la bonne alimentation. On permet aussi de briser l’isolement.»

Le lancement de la Fondation de La Barque aura lieu le 15 juin à 17h lors du banque du Festiv’Arts.