Bisbille à Lac Baker: l’administration municipale en a assez!

Le conseil municipal de Lac Baker semble en avoir plus qu’assez de la partie de bras de fer qui se joue actuellement entre le village et l’une de ses conseillères.

Sophie Vaillancourt fait actuellement l’objet d’une autre suspension avec solde. Le conseil de l’endroit maintient toujours que la conseillère avait contrevenu au code de conduite qui est de mise chez les élus du village du Haut-Madawaska.

Depuis, elle mène une lutte sans merci envers l’administration municipale, qu’elle accuse de harcèlement et de manque de transparence.

Les prises de bec entre les deux partis ont eu tôt fait de trouver écho dans la plupart des médias du Madawaska et d’abonder dans les médias sociaux.

Dans une déclaration écrite envoyée jeudi, le conseil de Lac Baker dit prendre la situation au sérieux et répète que les élus se doivent de respecter les principes et les valeurs du code de conduite adopté il y a un an.

«La conseillère Sophie Vaillancourt a parfois pris des décisions et fait des actions au nom du conseil sans l’avoir consulté auparavant. Elle n’accepte pas toujours les décisions prises et adoptées par le conseil et revient sur le sujet aux réunions suivantes, cela retarde le déroulement des réunions», peut-on lire dans le document envoyé par le directeur général du village, André Beaulieu.

Qualifiant toute cette saga de «sujet délicat», le conseil municipal dit vouloir éviter à l’avenir toute discussion publique au sujet des relations tendues entre ses murs.

Quant à Sophie Vaillancourt, celle-ci n’entend visiblement pas vouloir garder le silence, du moins pas pour l’instant. Elle a d’ailleurs qualifié les propos émis par le conseil municipal de «mensongers».

Même si elle ne peut actuellement profiter de son siège d’élue et de son droit de parole à la table du conseil, la conseillère entend bien prendre part à la prochaine réunion publique du conseil municipal, à titre de simple citoyenne.