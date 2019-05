Le maire de Saint-Isidore à la tête de la commission de services régionaux

Après trois ans à la présidence de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, Georges Savoie, maire de Néguac, cède sa place. Le poste sera maintenant occupé par Oscar Roussel, maire de Saint-Isidore.

La prochaine année ne sera pas de tout repos. Plusieurs dossiers importants attendent le nouveau comité exécutif de la CSRPA.

L’organisme régional entend notamment poursuivre les démarches pour lancer sa propre flotte de cueillette de déchets. Au début mai, la CSRPA, qui comprend des représentants des municipalités et de plusieurs DSL de la Péninsule acadienne, a obtenu l’appui nécessaire pour faire une demande d’emprunt de 1,97 million $ auprès de la Commission d’emprunt de capitaux par les municipalités.

Le vote ne s’est pas fait sans heurts. À l’origine, le montant du prêt s’élevait à 3,13 millions $. Il a été réduit après qu’un représentant des DSL s’y est opposé et que la Municipalité régionale de Tracadie ait été exclue du vote.

«Il faut régler la question des déchets solides. On ne peut pas s’en cacher. On attend les réponses au cours des prochaines semaines pour voir si on peut aller de l’avant avec un nouveau système qui n’a pas fait l’unanimité, c’est sûr. On souhaite qu’on puisse rassembler tout ce monde en 2019 et travailler ensemble», dit Oscar Roussel.

La CSRPA s’attaquera à un autre dossier important en 2019 et 2020. L’organisme cherche des moyens pour optimiser les services de pompiers dans la Péninsule acadienne. Une étude sera commandée au cours des prochains mois.

«Le but n’est pas d’éliminer les casernes de pompiers, seulement de rendre le service plus efficace. Les pompiers sont volontaires et souvent ce sont des jeunes qui travaillent un peu partout, souvent dans l’Ouest. Ce n’est pas toujours évident pour certaines communautés d’avoir une équipe suffisamment présente lorsqu’il y a un feu ou un autre appel. Souvent, plusieurs brigades répondent. C’est pour ça qu’on veut commander une étude pour voir comment on pourrait arriver à optimiser les services existants.»

Oscar Roussel a été élu à la présidence de la CSRPA le 30 mai lors de l’assemblée annuelle générale de l’organisme. Jacques Boucher, président du DSL de Pokemouche, a été nommé vice-président. Georges Savoie, maire de Néguac, agira à titre de trésorier.