Tragédie à Miramichi: Ligouri Turbide veut faire une différence

À la suite du tragique accident qui a coûté la vie de quatre adolescents à Miramichi, en avril, le chef pompier de Baie-Sainte-Anne encourage les conducteurs à se munir d’un appareil portatif qui permet de couper les ceintures de sécurité et de briser les fenêtres d’un véhicule.

Comme tout le monde dans la région de Miramichi, Ligouri Turbide a été bouleversé par l’accident qui a fauché quatre jeunes vies, le 20 avril dernier. Depuis, il passe beaucoup de temps à se demander comment éviter d’autres situations du genre.

Quelques jours après le drame, le chef adjoint de la Force policière de Miramichi, Brian Cummings, a expliqué à un reporter de la CBC que la voiture s’était retrouvée sur le toit dans l’eau glaciale d’un petit marais quand le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule en tentant de doubler une autre voiture.

Les premiers répondants n’ont pas été en mesure d’ouvrir les portes du véhicule. Ils ont dû attendre l’arrivée d’une remorque afin de le retirer de l’eau. Les jeunes ont été submergés pendant 15 à 20 minutes. Ils ont été déclarés morts à l’hôpital quelques heures plus tard.

Cet appareil permet de couper les ceintures de sécurité et de briser les fenêtres d'un véhicule en cas d'urgence. -Gracieuseté

M. Turbide admet qu’il est impossible de savoir si la présence du petit appareil d’évacuation rapide dans l’auto aurait permis de sauver la vie des deux garçons et des deux filles. Il ne peut, en revanche, s’empêcher de se demander si cela aurait fait une différence.

«Semble-t-il que les policiers ont dit à une des familles, les Lloyd, que les fenêtres étaient brisées. Ont-ils cassé à l’impact, ou seulement quand la remorqueuse a retourné le char? On ne sait pas, mais s’ils étaient quatre à bord et que les fenêtres étaient cassées, pourquoi ne sont-ils pas sortis? Si ce sont les ceintures qui les retenaient, au moins ils auraient eu ça pour les couper.»

«Je me pose ces questions depuis l’accident. Je me suis demandé comment je peux faire une différence.»

Peu après l’accident, M. Turbide a commandé 200 porte-clés de marque Resqme qui permettent de briser facilement les fenêtres d’une voiture et de couper les ceintures de sécurité. Il a publié sur sa page Facebook, mardi, qu’il les vendait au même prix qu’il les a achetés, soit 13$ chacun. Il les a tous vendus en moins de 24 heures.

«Je les vends au même coût que je paie. Je ne veux pas faire de l’argent avec ça, je veux simplement que les gens en aient. Si je peux sauver une seule vie, je serai satisfait de mon effort.»

M. Turbide se souvient d’un autre cas où un tel appareil aurait pu faire une différence. Il y a un peu plus de 10 ans, un groupe de Baie-Sainte-Anne, circulant à bord d’une fourgonnette, a été impliqué dans un accident à Baie-du-Vin. Le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule, qui s’est renversé. Un des passagers est resté coincé à l’intérieur, ne pouvant pas détacher sa ceinture de sécurité.

«Des témoins de l’accident ont couru pour aller chercher un couteau dans une maison, mais l’homme avait déjà fait un arrêt cardiaque à leur retour et il est décédé. S’ils avaient eu un outil comme celui-ci, ils auraient peut-être pu le sortir et il n’aurait peut-être pas fait d’arrêt cardiaque. C’est trop tard pour le savoir, mais on souhaite qu’à l’avenir, on puisse agir plus rapidement.»

M. Turbide a passé une deuxième commande. Il encourage les gens à acheter des outils semblables sur Amazon ou dans des magasins locaux.