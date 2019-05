Un mort et un blessé grave dans un accident de la route

Un homme a été grièvement blessé et un autre a succombé à ses blessures dans une sortie de route survenue jeudi soir dans le district de services locaux de Drummond, près de Grand-Sault.

Une camionnette a quitté la route et s’est renversée, vers 22h30, sur le chemin Desjardins. Les deux occupants, de Grand-Sault, ont été éjectés du véhicule. Le passager, un homme de 60 ans, est décédé sur les lieux. Le conducteur, un homme de 32 ans, a été transporté à l’hôpital. Il est grièvement blessé, et on craint pour sa vie.

Un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions s’est aussi rendu sur les lieux. On continue d’enquêter afin de déterminer la cause de la sortie de route.