Aéroport de Charlo: davantage de vols, mais pas plus d’argent

En dépit d’une hausse de son nombre de vols en 2018, l’aéroport de Charlo termine néanmoins l’année avec un montant de 118 182$ qui s’ajoute à sa dette.

Malgré une hausse de près de 23% de ses vols en 2018, ce qui a permis de dégager un profit de 19 420$, l’aéroport restigouchois doit tout de même composer avec un manque à gagner.

Cet argent provient en grande partie de l’intérêt de la dette accumulé et des paiements des taxes de propriété. L’aéroport termine du coup son année financière avec un montant de 118 182$ dans le négatif, ce qui fait passer la dette totale à un peu plus de 1,4 million $.

C’est ce qui ressort, entre autres, de l’assemblée générale annuelle de l’organisme qui s’est déroulé mercredi soir à l’aérogare.

Au niveau du trafic aérien régulier, après une légère baisse l’an dernier (10 vols de moins seulement séparant 2017 et 2016), le nombre de vols a crû en 2018, passant à 2112. En fait, les vols ont franchi la barre des 2000 pour la première fois depuis trois ans, ce qui est particulièrement positif selon Stéphanie Clark, directrice générale de l’aéroport.

Cette dernière attribue cette bonne performance à la recrudescence de l’activité industrielle dans les mines au Labrador, donc à la hausse de l’utilisation de la piste par son principal client, Provincial Airline (PAL), mais aussi à la présence des nombreux appareils de lutte contre la propagation de la tordeuse du bourgeon de l’épinette.

Mme Clark n’a pas manqué de souligner également la hausse croissante du nombre de vols de l’ambulance aérienne. Ce chiffre a presque doublé en cinq ans, passant de 88 en 2014 à 158 en 2018. Cette hausse a également contribué positivement aux finances de l’aéroport durant la dernière année financière.

Si l’aéroport peut toujours compter sur son partenaire principal (PAL), il a toutefois dû composer avec le départ d’un autre joueur majeur, la compagnie Évasion Air. Présente depuis plusieurs années à Charlo, celle-ci offrait différents services. Un différend d’affaire entre la compagnie et l’administration aéroportuaire aura toutefois mené à la cessation des activités de la seule véritable ligne aérienne restigouchoise.

Cela risque-t-il d’avoir des impacts sur les finances et le nombre de vols en 2019?

«C’est certain que ça risque d’affecter nos revenus, et ce, de différentes façons, que ce soit au niveau de la location ou de la vente de carburant. Cela dit, pour l’instant, la hausse du trafic occasionnée par PAL compense financièrement cette perte», souligne Mme Clark.

Déneigement de la piste

L’année 2018 a par ailleurs été marquée par des ajouts importants au niveau de l’équipement, notamment les engins destinés au déneigement de la piste.

L’aéroport a également reçu des fonds fédéraux pour l’installation de la haute vitesse, une composante essentielle pour sa croissance selon Mme Clark. Toutefois, celle-ci n’a pas encore été installée puisque la somme consentie ne représente qu’une partie de l’investissement requis.

«On espérait convaincre le gouvernement provincial d’embarquer dans le projet, mais ce dernier a décliné. C’est donc nous qui assumerons une partie du montant. Cela dit, le projet est en cours et si tout va comme prévu, la haute vitesse sera installée dès cet été», indique Mme Clark, ajoutant miser beaucoup sur cette technologie pour attirer de nouveaux clients sur son terrain ainsi que pour offrir un meilleur service (gratuit) aux passagers en escale.

Pour ce qui est de 2019, l’administration de l’aéroport a comme objectif d’attirer de nouvelles sources de revenus (aéronautiques et non-aéronautiques) afin de se rapprocher toujours un peu plus de l’autosuffisance. Mais comment compte-t-on s’y prendre?

«On a des plans de développement pour notre aérogare, mais aussi les nombreux terrains disponibles en location sur notre site. On développe actuellement les outils pour bien se vendre et, tranquillement, tout commence à tomber en place», dit Mme Clark.

D’ici là, elle invite fortement la population du nord de la province à profiter du service de son unique transporteur aérien qui offre des liaisons directes avec Halifax et Terre-Neuve-Labrador.

«On peut rêver d’attirer d’autres transporteurs couvrant de nouvelles destinations, mais on peut aussi souhaiter grossir celui que l’on a déjà puisqu’il est déjà sur place et qu’il nous est déjà très profitable. En fait, la meilleure façon de développer plus de services est d’appuyer ceux qui sont déjà existants», note la directrice générale précisant par ailleurs être toujours aux aguets pour de nouvelles occasions d’ajouts de services aériens.