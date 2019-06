Aquarium du N.-B. à Shippagan: une nouvelle attraction pour les jeunes

Alexandre Robichaud n’a probablement jamais admiré des poissons d’aussi proche. Le nez collé à la vitre, il a l’impression d’être dans un petit sous-marin en train d’explorer la faune aquatique.

L’effet du nouveau bassin tubulaire de l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick, à Shippagan, a été gagnant auprès du jeune garçon de 9 ans.

«C’est comme s’il n’y avait pas de vitres!», dit-il, en regardant quelques spécimens nager autour de lui et de son ami Nicholas, comme si de rien n’était.

«C’est cool. Les poissons sont gros!», enchaîne Nicholas.

Ce bassin tubulaire est la nouvelle attraction de l’aquarium qui démarre cette année sa 37e année d’existence.

Accessible par deux entrées qu’on franchit en rampant à quatre pattes, il est spécialement construit pour les enfants. Un adulte de taille normale ne peut s’y tenir debout. Mais c’est voulu…

«C’est beau, c’est cool!, ajoute Ève-Lori Robichaud, âgée de 10 ans. On va dedans et on se croirait dans l’aquarium.»

Pour les besoins d’une photo protocolaire, le vice-premier ministre et ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Robert Gauvin, et le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Ross Wetmore, se sont aventurés dans cet espace exigu.

Disons seulement que cela n’a pas été leur meilleure idée, même si cela a bien amusé la galerie.

Ça fait une vingtaine d’années que la direction de l’Aquarium et Centre marin du N.-B. réfléchissait à ce dôme, explique Laurent Robichaud, coordonnateur au développement et à la promotion du complexe touristique qui attire plus de 30 000 visiteurs chaque saison.

«On voulait un cylindre ouvert, qui serait bien reçu de la part de la communauté. Avec nos partenaires, nous avons ciblé ce projet, car nous voulons que les jeunes vivent une expérience qui va les amuser et dont ils vont se souvenir. Il faut toujours chercher à améliorer notre attraction afin de répondre aux besoins de notre clientèle. C’est une belle façon de rehausser notre produit», fait-il part.

Cette inauguration a coïncidé avec le lancement officiel de la saison touristique 2019 à l’ACMNB et dans la Péninsule acadienne. Cette première journée s’annonçait particulièrement bonne, car plus de 300 personnes avaient franchi les portes du site en moins de trois heures lors du dévoilement officiel du bassin tubulaire. C’était déjà quatre fois plus de l’an dernier, a fait remarquer la direction.

«Tout ce qui se produit au Centre marin est bon pour Shippagan et pour la Péninsule acadienne», a souligné la mairesse Anita Savoie-Robichaud.

La structure a été construite pendant l’hiver et aura coûté environ 50 000$, financé par le gouvernement du N.-B. et les Amis de l’ACMNB.

Parmi les prochains projets, il y aura des rénovations du bassin de manipulation, un réaménagement du site et l’ajout de produits liés au milieu de la pêche.

Alexis-Mathis Roussel et Zachary ont goûté à l’expérence du nouveau bassin tubulaire de l’Aquarium et Cenre marin du N.-B. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette Ève-Lori et Anthony Robichaud, à l’intérieur du nouveau bassin tubulaire de l’Aquarieum et Centre marin du N.-B. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette Aquadie, la mascotte de l’Aquarium et Centre marin du N.-B. à Shippagan, saluent le vice-premier ministre Robert Gauvin et le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Ross Wetmore. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Un peu de détente après une semaine difficile

Quoi de mieux qu’une annonce dans sa circonscription pour bien terminer une semaine tumultueuse pour Robert Gauvin!

Le milieu touristique a en effet été ébranlé par deux compressions majeures de la part du gouvernement Higgs. Jeudi, l’Acadie Nouvelle annonçait la fin de la version papier du guide-vacances après 2020 et le lendemain, Fredericton laissait savoir qu’elle révisait la pertinence de trois centres d’information touristique.

Le vice-premier ministre et ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture s’est bien amusé à l’inauguration du bassin tubulaire à l’Aquarium et Centre marin du N.-B. chez lui, à Shippagan.

Il reconnaît que les derniers jours n’ont pas été de tout repos, mais il continue également de défendre son point avec conviction. Il rappelle que la première vague de réactions est souvent négative lorsque surviennent des changements, parce que le milieu est attaché à ce qu’il avait.

«J’ai passé ma vie dans le tourisme, a-t-il rappelé, en faisant référence à son précédent métier de comédien. Le fait de miser davantage sur les réseaux sociaux a des avantages; c’est moins coûteux et on peut toucher plus de gens. On veut savoir qui on va cibler et comment on va y arriver. Nous avons des endroits touristiques incroyables, mais nous avons aussi des choses que nous sommes en train de développer, notamment dans la chasse, la motoneige et les VTT, ce que nous n’avions pas fait avant. Ça prend un repositionnement pour vendre au reste du monde ce que nous avons ici. On pense aller de l’avant avec ce qu’il y a de mieux pour la province.»

Yannick Mainville, directeur du développement touristique à l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne, n’est pas contre ce virage vers les médias sociaux. Il souligne que de toute façon, la région n’avait droit qu’à quelques pages dans le guide-vacances provincial. Mais il veut connaître la suite de la stratégie.

«Suis-je inquiet? D’une certaine façon, oui. On ne sait pas encore quel sera l’impact de la disparition du guide papier. On sait tous que nous nous dirigeons vers les médias sociaux, mais quand nous allons dans les salons touristiques au Québec, le format papier est encore très populaire. Nous avons augmenté le nombre de publications papier pour le guide de la Péninsule acadienne et ça fonctionne très bien», analyse-t-il.

Janie Daigle, directrice de Tourisme Chaleur, n’est pas surprise par la tendance et ne croit pas que la décision a été prise comme ça, sur un coin de table.

«Ça ne me surprendrait pas que des organisations régionales aillent aussi vers cette option des médias sociaux, prédit-elle. Même nous, on y pense et éventuellement, on y sera totalement. On poursuit nos efforts avec un guide papier, mais on va réduire le nombre de pages, car on peut aussi l’obtenir en ligne. On sait qu’il y a des gens inquiets, mais l’argent économisé va aller dans les campagnes en ligne. On va quand même avoir du trafic.»