CSR-Chaleur: changement de garde à la présidence

Le maire de Beresford, Jean-Guy Grant, passe le flambeau de la présidence de la Commission des services régionaux Chaleur à son homologue de Belledune, Joseph Noël.

Après trois ans à la tête de cette organisation régionale, il était temps de laisser la place à un autre. L’envie de continuer cette aventure pour une autre année lui tentait, mais l’élu a préféré céder son siège pour une question de transparence.

Ce n’est pas parce que son passage comme chef de la CSR-Chaleur a été désastreux. En fait, ç’a été tout le contraire, au point où le regroupement est souvent cité en exemple par les autorités de Fredericton pour la qualité de son travail et la collaboration exceptionnelle de ses membres.

«J’avais encore le goût, mais c’est bon que ce ne soit pas toujours la même personne. Je suis toujours aussi intéressé par les dossiers de la CSR-Chaleur», a signifié M. Grant, mercredi soir, au terme de l’assemblée générale annuelle présentée à Beresford.

Le maire a pris en main une organisation encore bien jeune – les CSR ont été créées en 2014 – et l’a amenée rapidement dans la réalisation et la poursuite de plusieurs dossiers majeurs.

L’instauration d’une centrale de production d’électricité au biogaz située au centre de déchets de Red Pine, l’étude sur la régionalisation des forces de police, la création de l’Office du tourisme Chaleur, le projet d’implanter une agence de développement économique et les démarches pour doter le Nord-Est d’une route 11 à accès limité liant Chaleur à la Péninsule acadienne ne sont que quelques-unes des missions réussies ou en voie de l’être de la CSR-Chaleur.

Sauf que sans le travail d’équipe des autres membres autour de la table décisionnelle, rien n’aurait été possible, admet-il.

«Nous avons été proactifs et je suis vraiment très fier du travail des membres et de la direction. Nous avons été chanceux aussi. Chaque membre avait une pensée régionale et on a travaillé ensemble. Cela a fait une grosse différence. Nous vivons dans une petite région et se diviser n’est pas la meilleure solution. Oui, nos municipalités sont importantes, mais c’est encore plus important d’avoir une vision régionale. On a démontré que nous étions un groupe tricoté serré.»

Son successeur, Joseph Noël, aura de beaux défis à relever, juge M. Grant.

«Il y a la question de la police, les changements climatiques, le développement économique, etc. M. Noël a l’expérience», rassure-t-il.

Le nouveau président de la CSR-Chaleur a déjà hâte d’assurer la relève.

«Nous travaillons déjà bien en tant que région, souligne le maire de Belledune. On peut travailler encore mieux, de Belledune à Bathurst, et nous avons beaucoup de pain sur la planche. C’est important d’apporter davantage pour le Nord. Le financement des municipalités nous concerne tous, l’ajout de meilleures routes aussi. Nous voulons dénicher les meilleures forces pour notre région afin de développer notre économie.»

Dans quelques semaines, M. Noël déposera justement les recommandations du comité de travail pour la création d’une structure régionale de développement économique.