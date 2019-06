Daniel Légère dirigera les destinées de la FTTNB

Militant syndical de longue date, Daniel Légère a été élu à la tête de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB).

Son couronnement est intervenu mercredi, à la toute fin du 54e congrès de l’organisation syndicale qui se tenait depuis dimanche à Edmundston, sous le thème «Le pouvoir est entre vos mains».

Le nouveau dirigeant syndical succède à Patrick Colford, qui présidait la FTTNB depuis l’année 2013.

«Je vais continuer le bon travail de Patrick (Colford) et tenter de mobiliser et solidifier tous les syndicats du secteur public et privé. On peut s’attendre à un plus grand nombre de manifestations et de gestes de solidarité…», a affirmé Daniel Légère, tout juste après son accession à la présidence.

«Je quitte la tête haute, je crois que le mouvement syndical a fait des gains intéressants au cours des dernières années. Le moment est bien choisi pour céder mon poste», a quant à lui indiqué Patrick Colford.

Environ 135 délégués ont pris part au congrès biennal, qui s’est tenu au Centre de congrès d’Edmundston.

Plus d’une trentaine de résolutions ont été discutées lors de l’exercice, question de diriger le travail que mènera la fédération durant les deux prochaines années.

La FTTNB a entre autres résolu de favoriser la participation de ses membres aux élections municipales qui se tiendront en 2020 au Nouveau-Brunswick.

«Que ce soit comme candidat ou simple citoyen qui exerce son droit de vote, l’impact de la vie municipale dans le quotidien des différentes communautés n’est pas à négliger», a affirmé Daniel Légère.

Avec un plus de 35 000 membres dans ses rangs, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick est la plus importante centrale syndicale de la province.