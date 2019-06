Frédéric Laforge prépare des camions sur mesure à Edmundston

L’entrepreneur Frédéric Laforge a trouvé une nouvelle façon de promouvoir la sécurité alimentaire… sans vendre d’aliments.

Deux ans après avoir mis fin à son programme de marché des fermiers ambulant, Frédéric Laforge veut maintenant que d’autres mettent son idée à l’oeuvre.

Il construit et vend des camions destinés au transport et à la vente de nourriture.

Il s’est déjà trouvé des acheteurs aux États-Unis. La plupart d’entre eux dirigent des banques alimentaires et cherchent un moyen de distribuer leurs denrées de manière plus efficace.

«Le but a toujours été d’encourager les gens à bien manger et à manger local», dit le propriétaire de l’ancien Farmer’s truck, qui s’est garé pour la dernière fois en 2017.

M. Laforge a d’ailleurs vendu son fameux camion rouge à une entreprise de la Pennsylvanie.

Il explique que sa récolte ne lui permettait pas de trimballer ses légumes en ville à l’année longue. Une période de vente de trois mois, l’été, ne permettait pas au Farmer’s truck d’être viable comme entreprise.

Par contre, le design du camion, qui permet de transporter des légumes et des fruits frais et de les vendre, a rapidement intéressé d’autres personnes qui oeuvrent dans le milieu de la sécurité alimentaire.

«Ils utilisent un camion comme ça pour aller servir de la nourriture dans les déserts alimentaires. Il y a à peu près 26,7 millions de gens qui vivent dans ces endroits aux États-Unis», selon l’entrepreneur.

Ces déserts alimentaires sont des régions où des aliments frais ne sont pas disponibles à des prix abordables.

Une maquette 3D des camions préparés par l’entreprise de Frédéric Laforge.

Pour les banques alimentaires qui y oeuvrent, il est beaucoup moins dispendieux d’y aller en camion que d’y installer un local avec des réfrigérateurs,.

Ces banques alimentaires feront parfois 10 à 15 arrêts par semaine dans des villes américaines.

Frédéric Laforge explique que de plus en plus de banques alimentaires et d’organismes à but non lucratif se tournent vers le concept du marché ambulant, mais utilisent souvent des autobus rafistolés ou des remorques modifiées.

«Nous, on s’est vraiment cassés la tête avec le design de notre camion, et quand on l’a vendu, ils ont trouvé que notre camion avait le meilleur design (pour cet usage)», affirme l’entrepreneur.

L’entreprise, située à Edmundston, se procure des châssis de camion Ford et les modifie en y installant une boîte, un l’appareil de réfrigération, et un mécanisme permettant de transformer un côté du camion en étalage.

«On a beaucoup de demandes des États-Unis et on est en train de finaliser quelques commandes», de dire Frédéric Laforge.

Il affirme que son entreprise est la seule à construire de tels camions en Amérique du Nord.

Elle peine pourtant à trouver des clients de ce côté-ci de la frontière.

«Au Canada, je ne pense pas qu’on a le même sens d’urgence face aux déserts alimentaires. Aux États-Unis, ils ont sonné l’alarme. Les gens mangent mal, ils n’ont pas accès à de la nourriture fraîche.»