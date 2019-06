Le fédéral investit 6,6 millions$ dans le parc national Fundy

Le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 6,6 millions de dollars dans le parc national Fundy. Ce financement contribuera à la restauration du saumon de l’Atlantique et à l’amélioration des l’infrastructure du parc.

Un investissement de 1,8 millions $ servira à restaurer la population de saumons dans le parc. La diminution du nombre de saumons atlantiques adultes qui retournent frayer dans les bassins versants des rivières Point Wolfe et Upper Slamon égion met cette population en danger.

L’équipe du projet de rétablissement du saumon de Fundy travaille à prélever de jeunes poissons à l’état sauvage et à les élever dans un milieu océanique à une station marine d’élevage. Le site est conçu sur mesure pour le saumon sauvage de l’Atlantique – une première en son genre au monde. Ces saumons seront relâchés, pour améliorer la population de saumons sauvages dans le parc d’ici 2024. L’objectif est que, dans cinq ans, des saumons remontent à nouveau les rivières Point Wolfe et Upper Salmon, frayant d’eux-mêmes. Les parcs du Canada atlantique, y compris le parc national Fundy, travaillent avec des partenaires autochtones et des intervenants pour restaurer la population de saumons de l’Atlantique.

Le gouvernement du Canada investira aussi 4,8 millions $ pour regrouper les installations de services d’entretien et d’entreposage en une seule nouvelle installation écoénergétique. Les structures existantes ont été construites entre 1942 et 1972; les nouvelles installations permettront d’économiser de l’argent et de rationaliser les activités d’entretien..

«Le parc national Fundy accueille plus de 350 000 visiteurs annuellement de partout dans le monde et joue un rôle majeur dans l’économie locale. De plus, c’est dans le parc qu’ont lieu des recherches très importantes qui font revivre des rivières locales et permettent des avancées importantes vers notre objectif de restaurer la vulnérable population du saumon de l’Atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy», a rappelé Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et députée de Fundy Royal.