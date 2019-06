De Saint-Léonard jusqu’à l’Organisation des Nations unies

Le parcours professionnel de Gilles Michaud pouvait difficilement se poursuivre de plus belle façon.

Le policier de carrière, qui est natif de Saint-Léonard, va désormais occuper la fonction de Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité à l’Organisation des Nations unies (ONU).

L’organisation intergouvernementale, qui compte 193 États membres, en a récemment fait l’annonce par voie de communiqué.

Gilles Michaud tire un trait sur une carrière de 33 années au sein de la Gendarmerie royale du Canada.

Durant celle-ci, le policier a acquis une vaste expérience en menant des enquêtes sur le crime organisé, les produits de la criminalité et les infractions commerciales à l’échelle nationale et internationale.

Il a principalement œuvré à Mont-Laurier, à St-Jérôme et à Montréal, avant d’être muté à Ottawa où il a gravi les échelons au sein de la Police fédérale.

Il était jusqu’à tout récemment le sous-commissaire à la Police fédérale. À titre de cadre supérieur, il devait intervenir dans des affaires policières d’envergure tant nationale qu’internationale et représenter les intérêts de la GRC en matière de police fédérale.

Le policier promu à l’ONU siégeait également au sein du Comité exécutif d’Interpol, l’organisation intergouvernementale dont le but est de promouvoir la coopération policière internationale.

Des documents biographiques publiés par la GRC laissent savoir que Gilles Michaud est diplômé de la 39e session du National Executive Institute du Federal Bureau of Investigation (FBI), de la 213e session de la National Academy du FBI, ainsi que du programme de leadership en matière de contre-terrorisme de cette même institution.

«M. Michaud apporte avec lui une riche expérience de la gestion des programmes et initiatives de sécurité nationale et internationale, conjuguée à de vastes connaissances de la gestion des ressources physiques, financières et humaines», a affirmé l’ONU dans une déclaration au sujet du policier néo-brunswickois.

Le maire de Saint-Léonard n’a pas tardé à réagir à l’annonce effectuée à New York par le Secrétaire général de l’ONU.

«C’est un honneur pour notre ville! Je garde le souvenir d’une personne brillante, d’un élève qui excellait dans les sports et qui était premier de classe», a raconté à l’Acadie Nouvelle Carmel St-Amand, à propos de son ancien élève de l’École secondaire Saint-Léonard.

«C’est une grande fierté et responsabilité internationale pour un petit gars de Saint-Léonard!», a quant à lui souligné le sénateur Percy Mockler, qui est aussi originaire de cette municipalité.