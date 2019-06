Les anciens maires de Tracadie ne veulent pas mettre de l’huile sur le feu

Les six anciens maires signataires d’une déclaration dénonçant le comportement du maire actuel de la Municipalité régionale de Tracadie veulent faire profil bas. Ils ne répondront pas, par l’entremise des médias, aux propos lancés par Denis Losier dans nos pages, mardi.

«Au départ, ce n’était pas dans notre intention que ça sort dans les médias. Nous voulions seulement remettre cette lettre au maire pour lui faire part de nos préoccupations face à ce qui se passe dans la ville. On ne sait pas qui a coulé la lettre dans les médias. Notre démarche était d’informer une personne, mais celle-ci a choisi de réagir dans les médias. Quand tu utilises de l’information à d’autres desseins, ce n’est pas correct», a accepté de commenter l’un des signataires, Jean-Eudes Savoie.

Celui qui a mené les destinées de la ville de 2004 à 2008, Aldéoda Losier (2008-2016), André Morais (1992-1995), Raymond A. Losier (1986-1992 et 1995-2004), Gérard LaPlante (1980-1983) et Henri Thomas (1974-1980) ont écrit une lettre dénonçant la discorde au sein du conseil municipal, le désintérêt et la perte de confiance envers le développement économique et l’image négative projetée à l’extérieur et dans les médias.

Ils reprochent au maire actuel de manquer de leadership et demandent la mise en place d’une conciliation dans les plus brefs délais par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, l’organisation de sessions de formation auprès des élus et une révision du financement accordé par Fredericton à la MRT.

Une lettre a également été envoyée au ministre Jeff Carr.

Des copies conformes ont été fournies à tous les conseillers de la MRT et au député provincial Keith Chiasson.

Le maire de la MRT, Denis Losier, a répliqué en parlant d’une «campagne de salissage» et a multiplié les critiques contre son prédécesseur, Aldéoda Losier, dans plusieurs dossiers (eau et égouts, mégaparc commercial, infrastructures, le dossier du grand chapiteau, etc.).

«Le maire a voulu prendre les devants et, de notre côté, nous n’irons pas plus loin», a poursuivi Jean-Eudes Savoie.

Questionné à savoir qu’une telle circulation de la lettre maximisait les possibilités de fuites dans les médias, le porte-parole des six anciens maires n’a pas voulu chercher un coupable.

«Quelqu’un l’a envoyée et ça ne vient pas de nous, a-t-il répété. Nous ne cherchons pas à savoir qui a fait ça. C’est son affaire. Nous faisons toujours confiance aux personnes à qui on s’adresse. Pour nous, il n’est pas question de déchirer notre chemise sur la place publique. Nous avons simplement voulu déplorer une situation, parce que nous considérons qu’il se passe des choses pas correctes. Si le maire actuel se sent attaqué, nous accuse de malhonnêteté ou que nous sommes mal intentionnés à ses yeux, c’est son affaire. S’il veut nous rencontrer ou si le conseil municipal actuel veut nous rencontrer, nous sommes ouverts, mais ça se fera comme des adultes, sans les médias.»

Le journal a tenté de parler à Aldéoda Losier, mais nous n’avons pas encore eu de réponses.