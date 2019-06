Infirmières: agressées plus souvent que les policiers

Les infirmières de partout aux pays demandent aux gouvernements d’agir pour mettre fin à la violence dont elles sont victimes quotidiennement.

Le Canada est aux prises avec une «épidémie» de violence dans le milieu de la santé, selon la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers.

«La violence envers les travailleurs de la santé, et plus particulièrement les infirmières, augmente et s’aggrave», avance la présidente de la Fédération, la Néo-Brunswickoise Linda Silas.

«Il s’agit d’un problème national qui dépasse les frontières provinciales, et c’est la responsabilité de tous les niveaux de gouvernement de prendre des mesures pour protéger les travailleurs de la santé dans leurs milieux de travail.»

«Notre système de santé est sous-financé, il manque de personnel et il est surpeuplé alors la pression monte et les gens se fâchent.»

Plus de 900 infirmières d’un océan à l’autre sont réunies cette semaine à Fredericton dans le cadre du congrès de leur fédération.

Elles ont manifesté mardi à quelques pas de l’Assemblée législative pour sensibiliser le public et les élus à cette crise alors que s’amorçait à Moncton le procès criminel d’un homme accusé d’avoir battu et blessé une infirmière.

«C’est seulement la pointe de l’iceberg. Même si cette histoire est effrayante et triste, il y a des histoires bien pires que celle-là à travers le Canada», indique Linda Silas.

Selon la Fédération, le nombre de blessures liées à la violence et qui entraînent des absences chez les travailleurs de première ligne en santé ont augmenté de près de 66 % entre 2006 et 2015, soit trois fois plus que chez les agents de police et les agents correctionnels confondus.

«Nos infirmières sont agressées verbalement et physiquement bien plus souvent que la police ou les pompiers. Les infirmières sont giflées, frappées à coups de poing et de pied et jetées par à terre tous les jours», confie Vicky McKenna de l’Association des infirmières et des infirmiers de l’Ontario.

Les infirmières demandent notamment au gouvernement fédéral de fournir des fonds supplémentaires aux provinces pour mettre fin à la pénurie de personnel et augmenter la sécurité dans les hôpitaux.

«Lorsque vous allez voir un match de hockey ou que vous prenez l’avion, vous passez par la sécurité. Mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez entrer dans n’importe lequel de nos établissements de soins de santé avec un couteau, une arme à feu ou toute autre arme. C’est inacceptable», dénonce Janet Hazelton de la Nouvelle-Écosse.

La Fédération espère aussi que les députés fédéraux appuieront le projet de loi privé C-434 qui donnerait aux tribunaux l’autorité d’imposer des peines plus sévères aux personnes jugées coupables de voies de fait contre un travailleur de la santé.

Les syndicats aimeraient aussi rendre obligatoire la dénonciation des agressions à la police au lieu de laisser à chaque infirmière le fardeau de porter plainte ou non.