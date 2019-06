Une baleine noire retrouvée morte dans le golfe

Une baleine noire de l’Atlantique Nord a été retrouvée morte, à la dérive, mardi, dans le golfe du Saint-Laurent.

Il s’agit du premier décès observé de baleine noire, une espèce en péril, depuis le début de l’année.

La baleine morte a été repérée lors d’un vol de surveillance aérienne. Des efforts seront tentés pour la récupérer.

«Nous travaillons avec la Marine Animal Response Society, Urgences mammifères marins et la National Oceanic and Atmospheric Administration pour retrouver la baleine et tenter de la récupérer. Si nous la localisons, nous tenterons de lui installer une balise de satellite pour continuer à la suivre. Nous analysons diverses options pour la récupérer et pour la nécropsie», a indiqué le ministère des Pêches et des Océans.

En 2018, aucune baleine noire n’a été trouvée morte. En 2017, 18 sont mortes, dont 12 dans les eaux canadiennes, essentiellement après avoir été heurtées par des navires ou s’être empêtrées dans de l’équipement de pêche.

Il ne resterait plus que 450 baleines noires de l’Atlantique Nord.