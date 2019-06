Accouchements forcés: l’infirmière et l’hôpital disent n’avoir rien à se reprocher

L’infirmière de l’Hôpital de Moncton accusé d’avoir délibérément précipité l’accouchement de plusieurs mamans sans leur consentement nie sa culpabilité. L’hôpital, aussi ciblé dans le cadre de ce recours collectif, plaide également l’innocence.

L’infirmière Nicole Ruest et le réseau de santé Horizon, qui administre l’Hôpital de Moncton, ont déposé leur exposé de défense devant la Cour du Banc de la Reine de Moncton, la semaine dernière.

L’affaire se retrouve devant la cour depuis avril, quand une présumée victime, Jayde Scott, a intenté un recours collectif. Elle allègue avoir été forcée le 27 mars à avoir une césarienne d’urgence sous anesthésie générale après que Mme Ruest lui ait administré à son insu un médicament (l’ocytocine) qui déclenche les contractions.

L’infirmière, qui a été congédiée en avril, conteste les faits avancés par la maman.

«Mme Ruest nie les allégations de la plaignante d’inconduite intentionnelle et de fraude… Elle nie avoir administré l’ocytocine quand elle savait que c’était contre-indiqué, en contravention aux ordres médicale ou nuisible à la plaignante, aux membres du recours collectif et de leur foetus», peut-on lire dans la déclaration préparée par ses avocats, Andrew Faith et Brookelyn Kirkham, de Toronto.

Pour sa part, l’Hôpital de Moncton nie être responsable des présumés gestes de l’infirmière puisqu’il n’en avait pas conscience et qu’il n’avait pas accordé son consentement à de telles actions. Si elle a agi de la sorte, elle a outrepassé ses fonctions.

Jayde Scott est l’une des présumées victimes de l’infimière qui aurait forcé des accouchement à l’Hôpital de Moncton. – Acadie Nouvelle

Il admet cependant que des médecins étaient de plus en plus inquiets concernant le nombre grandissant de césariennes d’urgence et tentaient d’en déterminer la cause.

Dans son exposé de défense, préparé par David Hashey, de Cox & Palmer à Fredericton, l’hôpital nie spécifiquement les allégations de négligence.

«L’hôpital et les médecins n’avaient pas de raison à soupçonner de l’inconduite – si elle est établie – de la part de la défenderesse Ruest.»

Tant Mme Ruest que le Réseau de santé Horizon réclament que l’autre parti soit responsable de l’indemniser dans le cas où la plaignante obtient gain de cause.

La poursuite allègue que Mme Ruest devait prendre soin de la future maman, Jayde Scott, durant l’accouchement de ses jumeaux. Quelques instants après qu’elle lui ait administré une solution saline par intraveineuse, Mme Scott a commencé à subir «de très fortes contractions qui ne s’arrêtaient pas».

Le rythme cardiaque des bébés a chuté, et les médecins ont décidé d’intervenir avec une césarienne d’urgence pour les protéger. La mère aurait été mise sous anesthésie générale durant la chirurgie, qui s’est bien passée.

Toujours selon la poursuite, un médecin a rencontré la mère le lendemain de la chirurgie et lui aurait appris que le sac qui devait contenir une solution saline a été testé et qu’il contenait de l’ocytocine. Ce médicament, utilisé pour provoquer des contractions en fin de grossesse, peut être dangereux pour le bébé et la mère quand il est administré en trop grande quantité.