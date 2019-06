Gaz de schiste: rien avant 2021

Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources n’anticipe pas la reprise des activités de l’industrie du gaz de schiste avant 2021 dans la région de Sussex malgré la levée partielle du moratoire sur la fracturation hydraulique.

Mike Holland a confirmé à la presse, mercredi, que son gouvernement avait adopté un décret en conseil plus tôt ce mois-ci pour donner au ministre le pouvoir d’autoriser la fracturation hydraulique dans cette région.

Cette décision met fin en quelque sorte au moratoire provincial sur la fracturation hydraulique adopté en 2014 par le précédent gouvernement libéral.

Corridor Resources, l’entreprise qui détient les baux sur le sous-sol de la région de Sussex, ne devrait toutefois pas reprendre ces activités avant un bon moment, selon M. Holland.

«J’aimerais que les projets viables soient exploités le plus rapidement possible. Mais la réalité, c’est qu’en raison des mesures qui doivent être mises en place et à cause du promoteur et de son calendrier, nous n’envisageons probablement pas de développement avant 2021», a-t-il dit.

Lorsque tous les morceaux du casse-tête seront en place, Corridor pourrait investir «plus de 70 millions $» dans la région et créer des emplois «payants et durables», a fait miroiter le ministre.

Mike Holland promet entre autres que les Premières Nations seront consultées avant de laisser l’industrie aller de l’avant.

«Nous allons nous asseoir et discuter des divers facteurs qui les préoccupent», a-t-il assuré.

Le ministre n’était toutefois pas en mesure de dire quel effet pourraient avoir les revendications autochtones sur l’avenir du gaz de schiste dans la région.

Le gouvernement canadien et la Première Nation d’Elsipogtog ont signé récemment un protocole d’entente en vue de négocier la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des Mi’kmaq dans la région. La gestion de l’environnement et des ressources naturelles devraient notamment faire partie des négociations.

Le gouvernement n’a pas participé à la signature de ce protocole d’entente.

Le Parti libéral accuse le gouvernement progressiste-conservateur d’avoir mis fin au moratoire derrière des portes closes sans en avoir averti la population avant que les journalistes commencent à poser des questions un mois plus tard.

«L’affront de ce gouvernement sans coeur face à notre démocratie continue», a déploré le député libéral Benoît Bourque.

Les progressistes-conservateurs auraient dû consulter les autochtones avant de paver la voie à la levée du moratoire, a-t-il dit.

«Il y a une conversation qui doit se faire avec la population en général, mais il y a toute la question des Premières Nations où il y a un droit constitutionnel de consultation et d’accommodement», a souligné M. Bourque.

Il remet aussi en question la sagesse de la décision du gouvernement du point de vue économique.

«On voit que le prix du gaz naturel est très bas en ce moment. Est-ce qu’il y a un argumentaire économique favorable tout de suite? Moi je me pose de sérieuses questions.»

M. Bourque s’interroge également sur ce qu’il adviendra des eaux usées issues de la fracturation hydraulique.

«L’eau doit être traitée et il n’y a pas d’endroit pour le moment où ça peut se faire ailleurs que dans les usines de traitement des municipalités. On sait que les municipalités ne sont pas très chaudes à l’idée de traiter les eaux usées de la fracturation hydraulique.»