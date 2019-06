La police de Fredericton enquête sur un incendie mortel qui est survenu tôt mercredi matin dans le sud de la ville.

Les pompiers sont arrivés sur les lieu du drame vers 5h20.

Le brasier a été rapidement éteint et la police a été appelée après la découverte du corps.

La police collabore avec le service d’incendie et le bureau du coroner afin de déterminer la cause de l’incendie et du décès.