Jeux de l’Acadie: l’objectif financier aisément dépassé

Une somme d’au moins 387 000$ en argent, en biens et en services a été recueilli à ce jour par le Comité organisateur de la finale des Jeux de l’Acadie 2019 (COFJA).

La nouvelle a de quoi réjouir, à seulement trois semaines de la présentation de la 40e Finale des Jeux de l’Acadie, qui se déroulera du 26 au 30 juin dans les communautés de Grand-Sault, Drummond, Saint-André et Saint-Léonard.

Grâce à l’appui de plus de 90 commanditaires, ce montant dépasse l’objectif de 350 000$ qui avait été souhaité par le comité organisateur il y a belle lurette.

Cette somme servira principalement à assurer l’alimentation et les frais de transport du millier de participants provenant des quatre provinces de l’Atlantique et de la délégation invitée de l’Acadie des terres et forêts.

«Il est beaucoup trop tôt pour prédire s’il y aura un surplus. Il y a plus de dépenses que prévu. Le prix de la nourriture a par exemple augmenté», a raconté Bertrand Beaulieu, le président du COFJA 2019.

Les aliments qui seront servis durant les jeux représentent à eux seuls des dépenses de 160 000$, a-t-il indiqué.

De passage mardi à l’École Grande-Rivière à Saint-Léonard, les organisateurs de la 40e Finale des Jeux de l’Acadie ont indiqué pouvoir compter sur 700 bénévoles qui vont aider à la bonne marche de ce grand rassemblement de la jeunesse acadienne.

Ce nombre est jugé suffisant pour le bon déroulement des festivités, selon les responsables.

«Cependant, avec 1000 bénévoles ça serait plus facile. Au lieu de faire trois jours de bénévolat, les gens pourraient en faire deux et participer aux activités en tant que spectateurs», illustre Bertrand Beaulieu.

Des cérémonies qui promettent

Le comité organisateur promet des cérémonies d’ouverture et de clôture hautes en couleur.

Les cérémonies d’ouverture auront lieu le jeudi 27 juin à 19h30, au Centre E. & P. Sénéchal.

Celles-ci miseront sur une rétrospective des 40 dernières années des Jeux de l’Acadie.

Les derniers moments des 40es Jeux de l’Acadie seront l’affaire des artistes de renom Wilfred LeBouthillier et Jean-Marc Couture.

Ceux-ci seront sur la scène du Centre E. & P. Sénéchal afin d’offrir leurs plus grands succès musicaux aux athlètes et visiteurs qui prendront part aux cérémonies de clôture.

L’événement aura lieu le dimanche 30 juin, sur le coup de 14h30.

«On promet une finale mémorable et nous sommes prêts à accueillir la visite le 26 juin!», a affirmé sans détour Bertrand Beaulieu.