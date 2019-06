Jour J: «Mon père, mon héros» – Carolle Haché

Le poids des années finit toujours par faire son oeuvre. Même chez les héros. Cheveux gris, mains tremblantes, voix hésitantes et souvenirs perdus sont parvenus, un jour à la fois, à transformer ces jeunes hommes forts et courageux, fusil à la main et casque vissé sur la tête, qui ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944.

Soixante-quinze ans plus tard, ils ne sont plus qu’une poignée à pouvoir témoigner de ce jour qui a marqué le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Parmi eux, Arthur Haché. Un Acadien de Bertrand, du North Shore Regiment, comme le dit la chanson.

Aujourd’hui, il a 95 ans. Sa fille Carolle en a 60. Cet homme plus grand que nature pour de nombreux Acadiens a été et est encore avant tout… son père.

Un père qui s’est comporté pendant des années comme tous les autres pères. Un père qui a mis du temps à se livrer devant ce qu’il a vécu, ce matin-là sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, en compagnie de près de 800 de ses frères d’armes du North Shore Regiment. Trente-cinq y seront tués et 86 blessés.

«On a eu une enfance normale, comme les autres enfants, raconte-t-elle. L’été, papa se promenait en culottes courtes et on apercevait sa cicatrice. Un éclat d’obus avait fait un trou pareil comme un nombril, gros comme un 10 cents, dans un de ses pieds. C’était très impressionnant pour les enfants (avec ses frères Hector et Michel) que nous étions. Quand on lui demandait comment il s’était fait ça, il répondait simplement que c’était une blessure de guerre. Mais pas plus.»

Le commandant des Forces armées canadiennes, le lieutenant général Jean-Marc Lanthier, a remis un certificat d’appréciation à Arthur Haché, en mai, à Bathurst. – Gracieuseté Le 14 juillet 2011, Fête nationale de la France. Arthur Haché reçoit les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur. – Archives

Un jour inoubliable, sous le pilonnage allemand des soldats nazis protégés par leur bunker le long de la côte française. Mais un jour qui a pris du temps à submerger à la surface des souvenirs dans la famille Haché.

Adolescente, Carolle s’est intéressée à tout ce qui touchait la guerre. Elle a lu multitude de bouquins, car elle cherchait à mieux comprendre comment ces hommes – et surtout son père, son héros – ont pu vivre ce fameux Jour J – l’opération Overlord – qui a changé l’Histoire.

«C’est impossible de sortir de là sans des blessures internes, admet Carolle. C’est impossible de ne pas en sortir troublé. Papa n’en parlait pas. Ce n’est que 30 ans plus tard qu’il s’est ouvert un peu. Il s’en est sorti par ses propres moyens, en travaillant, en se mariant et en fondant une famille. Comme une vie normale. Mais je suis convaincue que des cauchemars sont venus le hanter certaines nuits.»

Il y a quelques semaines, M. Haché s’est confié au collègue David Caron, pendant les cérémonies organisées à Bathurst visant à souligner cet anniversaire qui a changé la face du monde.

«J’étais dans un bateau avec de l’eau par-dessus la tête. On a frappé des vagues tellement fortes qu’elles ont fait reculer le bateau. Le bateau a cassé en deux. On était dans l’eau, non loin de la côte. Ils sont venus nous chercher. Ce n’était pas drôle. Sur la côte, il y avait plusieurs morts et blessés… C’est ça la guerre…»

Revivre le débarquement de Normandie, c’est impossible. À moins d’avoir été là, sur cette plage, tassés comme des sardines dans ces barges d’assaut, courir dans l’eau jusqu’aux aisselles pour atteindre le sable, avec ces balles des Boches qui sifflaient autour de la tête, ces avions qui larguaient ces bombes, ces cris mélangeant la peur et le courage, ces collègues morts tout juste à côté, ce sang mélangé à l’eau de mer…

C’est trop facile à écrire, l’apocalypse.

Doublement chanceuse

Carolle avec ses parents, Dorina et Arthur Haché. – Gracieuseté 19 mai 2019

Carolle est chanceuse. Doublement chanceuse, précise-t-elle. D’abord, parce que c’est son papa et qu’elle peut encore en profiter, malgré son âge avancé. Mais aussi parce que l’effort de son père et de bien d’autres compagnons alliés a permis, moins d’un an plus tard, de libérer l’Europe et le monde du joug d’Adolf Hitler.

«Je suis privilégiée, affirme-t-elle avec fierté. J’ai encore mes deux parents. Dorina et mon père fêteront cet été leur 70e anniversaire de mariage. Et moi, je vois mon père comme un héros, même si lui ne se voit pas comme ça. Pour lui, ça fait partie du passé. Il était jeune, ne savait pas trop dans quoi il s’embarquait et n’a connu les détails du Jour J qu’à la dernière minute. Des milliers d’hommes ont débarqué en Normandie ce jour-là (156 000). Certains n’en sont pas revenus ou ont été blessés. C’est un événement qu’il ne faut pas oublier. On parle beaucoup du 75e, c’est un gros chiffre, et du 11 novembre. Mais moi, je vis l’héroïsme de mon papa tous les jours.»

Carolle sait très bien aussi que son père n’a pas été le seul héros en ce 6 juin 1944. Mais c’est son papa. «Mon papa à moi!», dit-elle, la gorge serrée par l’émotion. Et quand elle y repense, les larmes viennent facilement. Lors des commémorations de Bathurst, elle a «pleuré en parlant», dit-elle, amusée.

«Tout ce qui concerne ces événements, c’est très émouvant pour moi. Comment ne pas être émue? C’est impossible. La commémoration, la minute de silence, l’appel aux morts… J’espère ne jamais me guérir de ça. Et je ne veux pas non plus. Je ne pourrai jamais me mettre à la place de mon père et revivre cette journée-là. Personne ne le peut, à part ceux qui y était. Mais si nous pouvons bénéficier d’une vie de liberté, c’est grâce à des héros comme lui. Comme mon papa.»

Jeudi, Carolle ira trouver ses parents à Bertrand. Peut-être regarderont-ils, ensemble, les cérémonies à la télévision. Peut-être pas. Elle laissera le choix à son père. Son héros.

Quatre héros acadiens toujours vivants

Arthur Haché (deuxième à gauche, première rangée) avec des anciens combattants, de vétérans et des membres des Forces armées canadiennes, à Bathurst. – Gracieuseté

Il reste moins de 300 anciens combattants canadiens encore vivants qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. De ce nombre, quatre sont de la Péninsule acadienne, selon les données de la Légion royale canadienne 56 de Caraquet.

Alexandre Mallet, de Shippagan, Réginald Basque, de Tracadie, Jean-Marie Paulin, de Village Blanchard, et Arthur Haché, de Bertrand, peuvent encore témoigner de ce moment d’histoire, malgré leur âge très avancé.

Il y en a peut-être d’autres, mais ils n’ont pas voulu s’identifier. Personne ne les force non plus, par respect à l’enfer qu’ils ont traversé.

Cet été, un dignitaire de la France doit venir les honorer et les remercier de leur contribution à la libération du pays de l’occupation allemande, de juin 1944 à mai 1945.

M. Haché a été décoré Chevalier de la Légion d’honneur de la République française, la plus haute distinction du pays, en 2012.

Le président de la Légion royale canadienne 56, Armel Lanteigne, parle de M. Haché comme de son héros.

«Nous étions en train d’écouter un documentaire sur le débarquement du 6 juin 1944 quand il me dit “As-tu vu? Je suis là, dans le bateau de débarquement”. J’ai fait revenir le film en arrière, car je ne voulais pas manquer ça. J’ai arrêté le film sur les gars dans le bateau. Arthur se lève, va à l’écran et me pointe un jeune homme en me disant “C’est moi, à côté de… Je me souviens plus du nom, mais l’autre gars n’a pas survécu au débarquement”. J’ai eu les frissons sur tout mon corps. C’est grâce à des gens comme lui que nous vivons en paix aujourd’hui. Sans eux, il n’y aurait pas de nous.»

Une autre cérémonie en hommage aux soldats acadiens du Jour J se tiendra en août, en Normandie.