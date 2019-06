Proposition conjointe trop clémente: les avocats campent sur leurs positions

Invités par la juge Suzanne Bernard à revoir à la hausse leur proposition conjointe dans une affaire de crimes sexuels, les avocats de la Couronne et de la défense sont demeurés imperturbables.

L’accusé a reconnu sa culpabilité en décembre 2018 avoir commis des attouchements sexuels sur une personne d’âge mineur et d’avoir infligé des sévices sexuels à sa conjointe durant plusieurs années.

Lors de sa séance d’imposition de peine, son avocat, Martin Siscoe, et la procureure de la Couronne, Karen Lee, avaient annoncé à la cour être parvenus à une entente sur la peine, soit trois ans d’incarcération. À leur surprise, la juge a refusé de se prononcer sur le coup, estimant la proposition trop clémente par rapport à la gravité des gestes commis.

L’homme de Kedgwick, dont le nom fait l’objet d’un interdit de publication afin de protéger l’identité de ses victimes, a admis avoir touché à trois occasions distinctes les seins d’une fillette âgée, à l’époque, de 12, 13 et 14 ans. Il a également fait subir de nombreux sévices sexuels (relations non consentantes, insertion d’objets dans les parties intimes, étranglement lors d’ébats sexuels, et plus) à sa seconde victime, et ce sur une période de plus de 15 ans.

Insatisfaite de la peine proposée, la juge avait invité les avocats à revenir en cour lundi dernier pour lui suggérer une nouvelle peine ou, à tout le moins, lui apporter des arguments et des cas de jurisprudence pouvant justifier leur position.

De retour au Palais de justice, les deux avocats ont maintenu leur proposition antérieure, soutenant que celle-ci concorde avec la fourchette des peines généralement proposée pour ce type d’infraction. Des cas de jurisprudence ont également été soumis. Ils ont tenu à préciser que sans la collaboration de l’accusé dans ce dossier, il aurait été extrêmement difficile pour la Couronne de prouver les faits et de parvenir à un verdict de culpabilité.

Compte tenu de la situation, la juge Bernard a repoussé pour une seconde fois sa décision afin d’évaluer les commentaires des avocats. L’accusé devra du coup revenir en cour le 20 juin. À la différence de sa comparution précédente par contre, et puisqu’il y recevra une peine d’emprisonnement à la fin des procédures, la juge a cette fois exigé que ce dernier soit incarcéré en attendant cette date.