Engouement recherché pour la Chasse à l’as de l’Académie Sainte-Famille

La Chasse à l’as de coeur de l’Académie Sainte-Famille de Tracadie peine à lever. Après 20 semaines de loterie, le gros lot a atteint seulement 5300$ et les profits ont été d’environ 6000$, a fait savoir le président des Anciens et Amis de l’Académie, Jean-Eudes Savoie.

L’organisation entend maintenant donner un sprint à cette campagne de financement qui lui permettra d’amasser assez d’argent pour procéder à des réparations importantes à cet édifice centenaire.

Ainsi, le comité concentrera désormais les ventes des billets les jeudis et vendredis, à compter de midi. Le tirage se fera toujours à 18h30, vendredi.

On espère ainsi créer un engouement qui fera grimper non seulement le montant du gros lot à une somme plus considérable, mais aussi les gains pour l’Académie.

«Nous avons des gens fidèles qui nous appuient chaque semaine, a signalé M. Savoie. Il y en a qui refusent de tourner une carte quand ils ont gagné. On a même vu une personne qui a pigé l’as de coeur et qui a refusé le lot.»

Les profits réalisés par cette chasse à l’as seront investis dans la poursuite des travaux de réhabilitation de l’Académie. Selon les profits réalisés, on installera une nouvelle fournaise du système de chauffage, on rénovera des locaux du 4e étage, on remplacera le revêtement extérieur, on procèdera à l’agrandissement et à l’asphaltage du stationnement, en plus de rénover le corridor du 1er étage.

L’Académie Sainte-Famille est un bâtiment historique et patrimonial à Tracadie qui a célébré son centenaire en 2012. Pendant de nombreuses années, les religieuses Hospitalières Saint-Joseph y ont assuré l’éducation.

Aujourd’hui, il abrite un musée et sert de toit à plusieurs organisations communautaires et culturelles de la municipalité.