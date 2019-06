Gaz de schiste: le gouvernement a l’obligation de consulter les Premières Nations

Le gouvernement provincial pourrait faire l’objet de poursuites pour avoir omis de consulter les Premières Nations avant de changer le règlement sur moratoire sur la fracturation hydraulique, selon le porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice.

La levée partielle de l’interdiction par le gouvernement du premier ministre Blaine Higgs a occupé l’essentiel des débats, jeudi, à l’Assemblée législative.

Les députés de l’opposition reprochent notamment aux progressistes-conservateurs d’avoir manqué à leur obligation de consulter les autochtones avant de prendre leur décision en vue d’autoriser la fracturation hydraulique dans la région de Sussex.

«Les chefs de neuf Premières Nations du Nouveau-Brunswick ont dit qu’ils avaient été pris au dépourvu par la nouvelle que le gouvernement avait secrètement et discrètement levé le moratoire sur la fracturation hydraulique et qu’ils n’avaient jamais été consultés», a déploré la députée libérale Lisa Harris.

Le chef de la Première Nation micmaque de Metepenagiag, Bill Ward, a déclaré sur Twitter que le gouvernement traitait simplement son obligation de consulter les autochtones comme «une case à cocher sur une liste de choses à faire» au lieu d’essayer de «bâtir une véritable relation» avec eux.

«La consultation devrait avoir lieu tôt et souvent. Le faire après avoir pris la décision, ce n’est pas vraiment une consultation, c’est simplement nous aviser de la décision», a-t-il écrit.

Le ministre des Affaires autochtones, Jake Stewart, a défendu l’approche de son gouvernement en disant que les intentions des progressistes-conservateurs étaient déjà connues de tous puisqu’elles figuraient dans leur plateforme électorale ainsi que dans le discours du Trône.

M. Stewart a promis que les Premières Nations seraient consultées maintenant que la possibilité de ressusciter l’industrie du gaz de schiste dans la région de Sussex est bien réelle.

«Il y avait un moratoire en place sur cette industrie, alors ça ne valait pas vraiment la peine d’en parler. Il n’y avait rien à dire», a-t-il confié pour expliquer pourquoi les Premières Nations n’avaient pas été consultées plus tôt.

L’interprétation du ministre concernant l’obligation de consulter va à l’encontre des enseignements de la Cour suprême du Canada, selon le porte-parole libéral en matière de justice, Robert McKee.

Le gouvernement a l’obligation de consulter les Premières Nations dès qu’il envisage une mesure qui pourrait avoir un impact sur les droits ou sur un titre ancestral potentiel des autochtones, précise-t-il.

«On l’a vu à mainte reprise à la Cour suprême du Canada qui a tranché cette question. Il pourrait y avoir des plaintes de la part des autochtones parce que leurs droits n’ont pas été suivis», indique M. McKee.

«L’obligation de consulter, ce n’est pas seulement d’aller prendre un café comme le suggère le ministre. Ça va plus loin. C’est une obligation constitutionnelle.»

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé jeudi avoir été «sous le choc» lorsqu’il a appris à quel point le processus de consultation auprès des Premières Nations était «très vague».

Il espère pouvoir mettre sur pied un processus formel et assure être déjà en contact avec des représentants autochtones pour y arriver.

«Mon objectif est de définir à quoi ressemble le processus de consultation. Qui est responsable de faire quoi et quand, et quels sont les délais? Quelles sont les décisions à prendre et quels sont les jalons que nous voulons vraiment atteindre?»