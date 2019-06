«Il faut relancer les travaux à la polyvalente W.-A.-Losier» – Chiasson

Le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, estime que de mettre sur la glace la suite des travaux de rénovation de la polyvalente W.-A.-Losier «n’est pas un moyen intelligent de gérer l’argent des contribuables». Il exhorte donc le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, de relancer les deux dernières phases du projet d’amélioration à mi-vie de l’établissement.

En juin 2018, le gouvernement de Brian Gallant avait confirmé une somme de 3,3 millions $ afin de continuer la cure de jeunesse à cette polyvalente, construite en 1969 et qui accueille cette année un peu plus de 700 élèves de la 9e à la 12e année du Grand Tracadie et de Saint-Isidore.

En décembre, M. Cardy a mis le pied sur le frein du projet, ainsi que dans huit autres au sein de son ministère, sous prétexte de compressions majeures de 215 millions $ dans le budget d’immobilisation de la province.

Les travaux à la polyvalente W.-A.-Losier ont été amorcés en 2015 et devaient se terminer en 2020, après un investissement total de 17,6 millions $. Le bâtiment serait alors solide pour les 30 prochaines années, avait-on estimé du côté du gouvernement.

Les deux dernières phases comprenaient l’ajout de locaux pour les ateliers de métiers traditionnels, la rénovation du gymnase et des laboratoires des sciences, la construction d’un nouvel ascenseur ainsi que des nouveaux bureaux du District scolaire francophone Nord-Est.

Le député de Tracadie-Sheila a dit regretter la position du ministre Cardy, qui était pourtant en visite à cette polyvalente il y a une semaine à peine.

«Il faut se rappeler que c’est ce même ministre qui a mis fin aux travaux de modernisation à mi-vie de cette polyvalente l’automne dernier lors de la présentation du budget de capital, a-t-il dit. Le fait d’avoir commencé de nouveaux projets, dont la construction d’une nouvelle école dans sa propre circonscription, avant même de terminer les projets déjà en cours n’est pas, selon moi, la définition de la bonne gouvernance.»

M. Chiasson mentionne que le bon sens dit que plus longtemps on attend pour compléter un projet, plus les coûts vont augmenter.

«Alors, remettre à plus tard les deux dernières phases du projet mi-vie de la polyvalente à Tracadie n’est pas un moyen intelligent de gérer l’argent des contribuables. Cette façon de faire est un peu surprenante venant d’un gouvernement qui se pète les bretelles qu’ils sont les maîtres de la gestion financière», conclut-il.