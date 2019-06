La fermeture précoce du Mont Carleton déplaît aux intervenants touristiques

La décision du gouvernement provincial de cesser plus tôt ses activités au Parc provincial du Mont Carleton est très mal accueillie par l’industrie touristique du Restigouche.

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a confirmé que le parc allait voir sa saison estivale être légèrement raccourcie.

En fait, il s’agit d’un retour à l’ancien horaire. Au cours des deux dernières années, la saison d’exploitation de tous les parcs provinciaux avait été prolongée jusqu’à la longue fin de semaine d’octobre (congé de l’Action de grâce).

Ce que cela signifie pour le Mont Carleton? En gros, que le terrain de camping et les chalets au parc seront fermés à partir du 22 septembre. L’accès à la montagne sera toutefois toujours permis.

«Les personnes qui ont fait des réservations au camping ou aux chalets peuvent déplacer leur réservation dans un autre camping géré par la province ou modifier leur réservation au Mont Carleton à une autre date dans les délais indiqués. Ils ont également la possibilité d’annuler leur réservation et d’obtenir un remboursement, y compris les frais de réservation», explique Stéphanie Bilodeau, porte-parole du ministère.

Bien qu’il ne s’agisse que de quelques jours d’opération, on estime au Restigouche qu’il s’agit là d’une erreur de la part du gouvernement.

«Les centres touristiques qui ferment, l’abandon du guide-vacances et maintenant ça… Le gouvernement est vraiment dur à suivre au niveau touristique par les temps qui courent», exprime le président de l’Association touristique du Restigouche, Gaétan Cormier.

Il s’explique particulièrement mal la décision touchant le parc du Mont Carleton alors qu’au contraire, il estime que la décision la plus logique serait d’investir davantage dans le parc afin d’en prolonger la saison automnale.

«L’automne, c’est merveilleux dans le parc, c’est la plus belle saison pour en profiter. On vient de partout pour le visiter, et c’est de plus en plus populaire auprès de la clientèle européenne qui n’en revient pas des paysages colorés que nous avons. Je ne comprends vraiment, mais là vraiment pas la logique derrière cette décision du gouvernement. On a des gens qui ont déjà réservé au parc, c’est très décevant», lance-t-il.

Il est également contrarié par le manque de communication du ministère.

«Personne ne nous a avertis qu’une telle mesure s’en venait. On se fait imposer ça comme ça, sans pourparlers, sans préavis, sans justification», dit-il.

M. Cormier entend d’ailleurs écrire au ministre responsable du Tourisme, Robert Gauvin, afin de l’inciter à réviser sa position dans ce dossier.

Louise Durepos est propriétaire du Bed & Breakfast Durepos situé à quelques minutes seulement du parc. Elle abonde dans le même sens que M. Cormier.

«Moi je trouve ça dommage que l’on ferme plus tôt, surtout qu’à mon avis on fermait déjà de deux à trois semaines trop tôt. L’automne est loin d’être une période morte au parc. Les gens viennent ici en très grand nombre afin de profiter des couleurs de l’automne. Mais au lieu de les accommoder et de leur offrir des services, on vient les réduire. C’est très frustrant à entendre», exprime l’opératrice touristique.

Celle-ci ajoute que cette nouvelle survient à un bien mauvais moment, soit alors que la saison touristique est déjà décalée de quelques semaines.

«En raison de la température fraîche, je n’ai jamais vu un mois de juin aussi tranquille. On devra donc se reprendre à la fin de la saison. Mais si on enlève des services au parc, j’ai peur que cela effraye les touristes. Je trouve que c’est terrible pour la région entière du Restigouche, car le parc attire les touristes et contribue à aider de nombreux commerces», ajoute-t-elle.